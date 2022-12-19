Украинские военнослужащие получили необычный подарок от поляка: солдаты и волонтеры плакали

Польша на протяжении долгих месяцев беспрерывно помогает Украине в ее сражении за свою свободу и независимость, а от недавнего времени граждане соседней страны и вовсе сплотились как никогда, чтобы помочь обычным украинцам пережить холодную зиму. Медикаменты, продукты питания, генераторы и теплая одежда отправляются в разные регионы Украины практически ежедневно, это обусловлено тем, что помощь собирается во всех городах и поселках Польши.

Жилетка, из открытых источников







И если ситуация, где какой-то житель принес волонтерам теплую куртку или лекарства для отправки в Украину, уже давно стала нормальной среди поляков, то история волонтерки Юстины Готовович из Быдгоща способна довести до слез самых сдержанных и сильных духом людей.





Рассказ о недавнем событии волонтерка отправила в редакцию издания Wyborcza.





"Недавно к нам в гуманитарный центр в Быдгоще пришел местный житель пожилого возраста. Он назвался Станиславом. Мужчина спросил, в чем больше всего нуждаются парни на фронте. Мы ответили, что главное — это теплая одежда, после чего он ушёл. Через несколько дней Станислав вернулся вновь, он передал нам тёплые носки, белье и несколько теплых свитеров, однако последний его подарок для украинских солдат разорвал нам душу… ", — пишет Юстина Готовович.





По ее словам, мужчина передал в руки волонтеров тёплую жилетку, которую собственноручно сделал всего за два дня. Больше всего волонтеров, а позже и самих военнослужащих растрогала надпись на ней.





"Освободителям и Защитникам своей Родины — Украины. Пишите гражданин Польши Станислав. Это тебе от поляка, чтобы ты пережил эту зиму, и в бою, и в окопе. Эту жилетку я сам сшил, в память о моей матери. Боже Благослови! Из Польши, из Быдгоща", — было написано на жилетке.





Необычный подарок отправился, к слову, в Николаевскую область. По словам волонтеров, он очень понравился солдатам, парни сильно благодарили за такую поддержку.





Напомним, ранее мы сообщали, что в польском Вроцлаве начали продавать украинский хлеб.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!