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Украинские военнослужащие получили необычный подарок от поляка: солдаты и волонтеры плакали

Судя по всему, мать этого поляка имела украинские корни

сегодня, 13:01
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Польша на протяжении долгих месяцев беспрерывно помогает Украине в ее сражении за свою свободу и независимость, а от недавнего времени граждане соседней страны и вовсе сплотились как никогда, чтобы помочь обычным украинцам пережить холодную зиму. Медикаменты, продукты питания, генераторы и теплая одежда отправляются в разные регионы Украины практически ежедневно, это обусловлено тем, что помощь собирается во всех городах и поселках Польши. 

Украинские военнослужащие получили необычный подарок от поляка: солдаты и волонтеры плакали

Жилетка, из открытых источников



И если ситуация, где какой-то житель принес волонтерам теплую куртку или лекарства для отправки в Украину, уже давно стала нормальной среди поляков, то история волонтерки Юстины Готовович из Быдгоща способна довести до слез самых сдержанных и сильных духом людей. 


Рассказ о недавнем событии волонтерка отправила в редакцию издания Wyborcza. 


"Недавно к нам в гуманитарный центр в Быдгоще пришел местный житель пожилого возраста. Он назвался Станиславом. Мужчина спросил, в чем больше всего нуждаются парни на фронте. Мы ответили, что главное — это теплая одежда, после чего он ушёл. Через несколько дней Станислав вернулся вновь, он передал нам тёплые носки, белье и несколько теплых свитеров, однако последний его подарок для украинских солдат разорвал нам душу… ", — пишет Юстина Готовович. 


По ее словам, мужчина передал в руки волонтеров тёплую жилетку, которую собственноручно сделал всего за два дня. Больше всего волонтеров, а позже и самих военнослужащих растрогала надпись на ней. 


"Освободителям и Защитникам своей Родины — Украины. Пишите гражданин Польши Станислав. Это тебе от поляка, чтобы ты пережил эту зиму, и в бою, и в окопе. Эту жилетку я сам сшил, в память о моей матери. Боже Благослови! Из Польши, из Быдгоща", — было написано на жилетке. 


Необычный подарок отправился, к слову, в Николаевскую область. По словам волонтеров, он очень понравился солдатам, парни сильно благодарили за такую поддержку. 


Напомним, ранее мы сообщали, что в польском Вроцлаве начали продавать украинский хлеб. 



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Источник: https://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,29277607,cud-na-boze-narodzenie-zolnierze-walczacy-w-ukrainie-otrzymali.html?_ga=2.3212530.316150975.1671444878-1559444219.1667394767
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