logo

BTC/USD

22281.86

ETH/USD

1559.07

LTC/USD

86.48

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Украинские яйца заполонили ЕС: Польша боится конкуренции
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские яйца заполонили ЕС: Польша боится конкуренции

После отмены квот на украинские продукты, яйца и мясо птицы наводнили рынок ЕС и создают конкуренцию для европейских компаний.

сегодня, 17:48
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

После полномасштабного вторжения России Евросоюз отменял ограничения на украинские товары, в частности куриное мясо и яйца. Таким образом, из Украины в Польшу поступает огромное количество этих товаров, что вызывает беспокойство у польских предпринимателей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Business Insider.

Украинские яйца заполонили ЕС: Польша боится конкуренции

Украинские яйца заполонили рынок ЕС. Фото из открытых источников

Польские предприниматели жалуются, что украинские продукты наводнили рынок ЕС. Президент Национальной федерации птицеводов и производителей яиц Павел Подставка говорит, что цена яиц из Украины настолько низка, что аналогичные продукты из Польши не могут выдержать конкуренции.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"В июне ЕС отменил квоты на мясо и яйца из Украины. В результате наш рынок был буквально пленен мясом птицы и яйцами, произведенными в Украине. Проблема заключается в том, что украинские производители не должны соответствовать стандартам качества и благосостояния животных, которые накладываются на производителей ЕС. В результате они могут производить еду гораздо дешевле, чем мы", — говорит Подставка.

Вице-президент Европейской ассоциации производителей, импортеров и экспортеров птицы (AVEC) Дариуш Гощинский считает, что масштабы импорта птицы и яиц из Украины в ЕС нельзя недооценивать.

"Поверьте, это волнует не только польских производителей, хотя мы до сих пор лидеры на рынке ЕС. На этот момент главой AVEC является голландец, и местные производители также считают, что по политическим причинам нет правил честной игры", — говорит Гощинский.

Согласно словам Павела Подставки, в течение первых восьми недель этого года импорт яиц в ЕС из Украины составил 4457 тонн, что на 1370% больше, чем за первые 8 недель 2022 года. Больше всего было импортировано свежих яиц – 3137 тонн, это на 2580% больше.

"Мы не имеем ничего против помощи Украине. Мы понимаем их проблемы и потребности. Однако мы должны заботиться и о собственной продовольственной безопасности", — говорит президент Национальной федерации птицеводов и производителей яиц Польши.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Болгария наносит удар по российской пропаганде.

Также "Комментарии" писали о Медведеве, пригрозившем, что Россия уничтожит немецкий танковый завод.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/drob-i-jaja-z-ukrainy-zalewaja-polske-jest-niepokoj/7beh7h1
Теги:
comments

Обсуждения

Андрей

сегодня, 18:37

За то в Украине цены подскочили до 50-60 гривен за десяток при низких зарплатах и пенсиях.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!