Украинские яйца заполонили ЕС: Польша боится конкуренции

После полномасштабного вторжения России Евросоюз отменял ограничения на украинские товары, в частности куриное мясо и яйца. Таким образом, из Украины в Польшу поступает огромное количество этих товаров, что вызывает беспокойство у польских предпринимателей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Business Insider.

Украинские яйца заполонили рынок ЕС. Фото из открытых источников

Польские предприниматели жалуются, что украинские продукты наводнили рынок ЕС. Президент Национальной федерации птицеводов и производителей яиц Павел Подставка говорит, что цена яиц из Украины настолько низка, что аналогичные продукты из Польши не могут выдержать конкуренции.

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"В июне ЕС отменил квоты на мясо и яйца из Украины. В результате наш рынок был буквально пленен мясом птицы и яйцами, произведенными в Украине. Проблема заключается в том, что украинские производители не должны соответствовать стандартам качества и благосостояния животных, которые накладываются на производителей ЕС. В результате они могут производить еду гораздо дешевле, чем мы", — говорит Подставка.

Вице-президент Европейской ассоциации производителей, импортеров и экспортеров птицы (AVEC) Дариуш Гощинский считает, что масштабы импорта птицы и яиц из Украины в ЕС нельзя недооценивать.

"Поверьте, это волнует не только польских производителей, хотя мы до сих пор лидеры на рынке ЕС. На этот момент главой AVEC является голландец, и местные производители также считают, что по политическим причинам нет правил честной игры", — говорит Гощинский.

Согласно словам Павела Подставки, в течение первых восьми недель этого года импорт яиц в ЕС из Украины составил 4457 тонн, что на 1370% больше, чем за первые 8 недель 2022 года. Больше всего было импортировано свежих яиц – 3137 тонн, это на 2580% больше.

"Мы не имеем ничего против помощи Украине. Мы понимаем их проблемы и потребности. Однако мы должны заботиться и о собственной продовольственной безопасности", — говорит президент Национальной федерации птицеводов и производителей яиц Польши.

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