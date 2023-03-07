Украинские яйца заполонили ЕС: Польша боится конкуренции

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Slava Kot
После полномасштабного вторжения России Евросоюз отменял ограничения на украинские товары, в частности куриное мясо и яйца. Таким образом, из Украины в Польшу поступает огромное количество этих товаров, что вызывает беспокойство у польских предпринимателей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Business Insider.
Украинские яйца заполонили рынок ЕС. Фото из открытых источников
Польские предприниматели жалуются, что украинские продукты наводнили рынок ЕС. Президент Национальной федерации птицеводов и производителей яиц Павел Подставка говорит, что цена яиц из Украины настолько низка, что аналогичные продукты из Польши не могут выдержать конкуренции.
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Вице-президент Европейской ассоциации производителей, импортеров и экспортеров птицы (AVEC) Дариуш Гощинский считает, что масштабы импорта птицы и яиц из Украины в ЕС нельзя недооценивать.
Согласно словам Павела Подставки, в течение первых восьми недель этого года импорт яиц в ЕС из Украины составил 4457 тонн, что на 1370% больше, чем за первые 8 недель 2022 года. Больше всего было импортировано свежих яиц – 3137 тонн, это на 2580% больше.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Болгария наносит удар по российской пропаганде.
Также "Комментарии" писали о Медведеве, пригрозившем, что Россия уничтожит немецкий танковый завод.
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Андрей
сегодня, 18:37
За то в Украине цены подскочили до 50-60 гривен за десяток при низких зарплатах и пенсиях.