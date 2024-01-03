Уже завтра граница Украины с Польшей может быть заблокирована: в чем причина

Несмотря на то, что в Польше уже новое правительство 4 января граница с Украиной вновь может быть заблокирована. Польские фермеры планируют возобновить блокировку одного из самых больших пограничных пунктов пропуска "Медыка–Шегини". Это произойдет, если фермеры не получат письменных гарантий по выполнению их требований. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет PAP, со ссылкой на заявление лидера протестующих Романа Кондрува.

Блокада границы. Фото из открытых источников

Окончательное решение должны принять вечером 3 января.

"Если мы не получим письменного подтверждения, что наши требования будут выполнены, мы вернемся к блокаде", – отметил глава протестующих.

Он добавил, что уже общался с полицией и кризисной группой, которая сопровождает конфликт на границе, и заявил, что "все готово для продолжения протеста". В то же время он заверил, что предоставление письменных гарантий автоматически прекратит акцию.

Среди важнейших требований протестующих: дотации на кукурузу, увеличение суммы ликвидных кредитов для аграриев и сохранение с/х налога на уровне 2023 года.

Отметим, в ноябре 2023 года польские перевозчики заблокировали основные автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной: "Гребенное–Рава-Русская", "Корчева–Краковец", "Дорогуск–Ягодин" и "Медыка–Шегини". В дальнейшем к перевозчикам присоеденились фермеры. В конце декабря аграрии завершили блокировку перед пунктом "Медыка – Шегини". Тогда издание "Комментарии" вместе с экспертами анализировало на какие компромиссы может пойти Украина, чтобы преодолеть кризис? Как ситуация может развиваться далее? Какие следует сделать выводы?

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