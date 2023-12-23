Когда Украина присоединится к ЕС: в Польше озвучили прогноз

Польша надеется увидеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия – и в пределах ее международно признанных границ. Как передает портал "Комментарии", такое мнение озвучил новый глава польского МИД Радослав Сикорский, находясь с визитом в Киеве, сообщает RMF 24.

Украина - ЕС. Фото: из открытых источников

Польский министр отметил, Варшава считает, что "Украина должна выиграть эту войну, а Путин должен ее проиграть".

"В конце десятилетия мы хотим, чтобы Украина в своих международно признанных границах была членом Европейского Союза и важным партнером Польши, уже как член той же европейской семьи", – отметил польский дипломат.

Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы".

"Мы также осознаем, что, если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", – подчеркнул Радослав Сикорский.

Читайте также на портале "Комментарии" — можно ли считать итоги саммита ЕС победой Украины: почему ждать быстрых результатов не стоит. Эксперты детально проанализировали ситуацию во время эксклюзивного интервью нашему изданию.

Также издание "Комментарии" сообщало — Украина и Польша по результатам переговоров в Киеве совершили прорыв в вопросе решения проблемы блокады украинской границы польскими перевозчиками. Об этом после встреч в украинской столице заявил замминистра инфраструктуры Польши Павел Ганчарж. По словам польского чиновника, Киев и Варшава согласовывают "последние детали" и готовы к компромиссам в вопросе разблокирования границы. Чиновник надеется, что "до Рождества удастся решить эту проблему".



