Когда Украина присоединится к ЕС: в Польше озвучили прогноз

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Польша надеется увидеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия – и в пределах ее международно признанных границ. Как передает портал "Комментарии", такое мнение озвучил новый глава польского МИД Радослав Сикорский, находясь с визитом в Киеве, сообщает RMF 24.
Украина - ЕС. Фото: из открытых источников
Польский министр отметил, Варшава считает, что "Украина должна выиграть эту войну, а Путин должен ее проиграть".
Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы".
Читайте также на портале "Комментарии" — можно ли считать итоги саммита ЕС победой Украины: почему ждать быстрых результатов не стоит. Эксперты детально проанализировали ситуацию во время эксклюзивного интервью нашему изданию.
Также издание "Комментарии" сообщало — Украина и Польша по результатам переговоров в Киеве совершили прорыв в вопросе решения проблемы блокады украинской границы польскими перевозчиками. Об этом после встреч в украинской столице заявил замминистра инфраструктуры Польши Павел Ганчарж. По словам польского чиновника, Киев и Варшава согласовывают "последние детали" и готовы к компромиссам в вопросе разблокирования границы. Чиновник надеется, что "до Рождества удастся решить эту проблему".
Обсуждения
Новости