У Європі зробили важливу заяву про долю Донбасу

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив думку, що ніхто не повинен тиснути на президента України Володимира Зеленського щодо територій Донецької області, яку нібито без боротьби хоче отримати Путін. Про це глава польського уряду написав у соцмережі Х.

Володимир Зеленський та Дональд Туск. Фото: із відкритих джерел

Водночас прем'єр-міністр Польщі зазначив, що слід тиснути на Росію, щоб змусити її припинити свою військову агресію проти України.

"Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського у питанні територіальних поступок. Ми всі маємо тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресію", — написав Дональд Туск.

Прем'єр Польщі також додав, що територіальні поступки ніколи не були шляхом до справедливого та міцного світу.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп заперечує, що змушував українського президента Володимира Зеленського погодитись на передачу Росії всього Донбасу. Про це пише Reuters, з посиланням на три джерела знайомі з ходом переговорів.

Видання зазначає, що п'ятнична зустріч між Трампом та Володимиром Зеленським відбулася у напруженій атмосфері.

За словами співрозмовників, обговорення завершилося позицією Трампа щодо "угоди там, де ми знаходимося" – тобто заморожування конфлікту на нинішніх лініях розмежування.

"Ми вважаємо, що вони повинні просто зупинитись на лініях, де вони знаходяться", – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One у неділю, 19 жовтня. Водночас, голова Білого дому заперечував, що пропонував Зеленському віддати Росії весь Донбас.

"Нехай він буде розділений так, як він є. Він розділений прямо зараз. Я думаю, що 78% землі вже захоплено Росією", — зазначив американський президент у відповідь на запитання кореспондента Reuters.



