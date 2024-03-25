В Генштабе Польши сообщили, как в НАТО отреагировали на их действия по российской ракете

Начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула на пресс-конференции прокомментировал произошедший 24 марта инцидент с российской ракетой.

Веслав Кукула

По его словам, в воздушный простор Польши вошла российская ракета Х-101, траектория которой программируется. То есть, добавил он, можно считать, что действия России с ракетой были "преднамеренным действием".

Впрочем, добавил начальник Генштаба Польши, российские ракеты также имеют достаточно низкую точность, поэтому, возможно, указанная ракета просто отклонилась от определенной запрограммированной траектории.

Как сообщил Кукула, ракеты на границе двух стран всегда можно считать сложнейшей дилеммой для уничтожения. По его словам, дело в том, что последствия уничтожения с польской стороны могут повлечь за собой "нежелательные последствия с другой стороны".

При этом начальник Генштаба добавил, что может также такое случиться, что на территорию Польши может упасть и украинская ракета, которая может повлечь за собой "определенные последствия".

Кроме того, Кукула отметил, что об инциденте с российской ракетой он сообщил представителям НАТО. По его словам, через несколько часов он получил ответ, заключающийся в том, что Польша в этой ситуации действовала "примерно" и так, как от нее ожидали союзники.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 24 марта в воздушное пространство Польши вошла российская ракета. Там она находилась в течение 39 секунд. Как отметили в Минобороны страны, российскую ракету не сбили, потому что она не несла угроз жителям страны.

Правда, по поводу инцидента МИД Польши вызвал российского посла в Варшаве. Тот отказался идти на встречу , поскольку польская сторона не предоставила подтверждения того, что речь идет именно о российской ракете.