В госпиталь Ивано-Франковска прибыл очередной гуманитарный конвой из Польши

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Vitalii Rozkariaka
Университетская
клиническая больница из польского города Ополе отправила в Клинический центр
кардиологии (Ивано-Франковск) очередной гуманитарный конвой с "подарками". По
имеющимся данным, на покупку всех медицинских принадлежностей и лекарств,
которые "поехали" в украинских госпиталь, было потрачено порядка 10 тысяч британских
фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание Wyborcza.
фото тематическое, из открытых источников
Инициатор
программы поддержки, генеральный директор Университетской больницы в Ополе
Дариуш Мадера говорит, что денежные средства на приобретение медицинских
принадлежностей и медикаментов были получены от Brokerska Grupa Ubezpieczeniowa
WDB SA в виде одноразового пожертвования.
"Перед тем, как
отправить коробки с помощью для Клинического центра кардиологии, в котором ежедневно
проходит множество жизненно важных операций, мы связались с его руководством,
чтобы расспросить, в чем именно нуждается госпиталь. В итоге нами были
закуплены все необходимые товары и лекарства, в которых, по словам наших
украинских коллег, нуждается их кардиологический центр", — говорит гендиректор.
Известно, что для
украинского госпиталя было закуплено множество одноразового оборудования –
аппараты для переливания крови, шприцы, иглы и катетеры. Помимо этого, были
закуплены мочегонные, дезинфицирующие и обезболивающие лекарственные средства. По
имеющимся данным, транспорт для перевозки медикаментов был предоставлен
местными властями Ополе, непосредственно по распоряжению мэра.
Напомним, ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в польском Вроцлаве начал продаваться украинский
хлеб. Местных граждан приятно удивила эта новость, однако многих шокировала
стоимость отечественного продукта.
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