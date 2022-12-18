В госпиталь Ивано-Франковска прибыл очередной гуманитарный конвой из Польши

Университетская клиническая больница из польского города Ополе отправила в Клинический центр кардиологии (Ивано-Франковск) очередной гуманитарный конвой с "подарками". По имеющимся данным, на покупку всех медицинских принадлежностей и лекарств, которые "поехали" в украинских госпиталь, было потрачено порядка 10 тысяч британских фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание Wyborcza.

фото тематическое, из открытых источников

Инициатор программы поддержки, генеральный директор Университетской больницы в Ополе Дариуш Мадера говорит, что денежные средства на приобретение медицинских принадлежностей и медикаментов были получены от Brokerska Grupa Ubezpieczeniowa WDB SA в виде одноразового пожертвования.

"Перед тем, как отправить коробки с помощью для Клинического центра кардиологии, в котором ежедневно проходит множество жизненно важных операций, мы связались с его руководством, чтобы расспросить, в чем именно нуждается госпиталь. В итоге нами были закуплены все необходимые товары и лекарства, в которых, по словам наших украинских коллег, нуждается их кардиологический центр", — говорит гендиректор.

Известно, что для украинского госпиталя было закуплено множество одноразового оборудования – аппараты для переливания крови, шприцы, иглы и катетеры. Помимо этого, были закуплены мочегонные, дезинфицирующие и обезболивающие лекарственные средства. По имеющимся данным, транспорт для перевозки медикаментов был предоставлен местными властями Ополе, непосредственно по распоряжению мэра.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что в польском Вроцлаве начал продаваться украинский хлеб. Местных граждан приятно удивила эта новость, однако многих шокировала стоимость отечественного продукта.

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