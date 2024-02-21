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В МИД Польши заявили о возможной причастности российских агентов к протестам польских фермеров

В протестах польских фермеров на украинской границе могут участвовать российские агенты, заявили в Министерстве иностранных дел Польши.

сегодня, 16:02
Автор:
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Slava Kot
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Спикер МИД Польши Павел Вронский заявил, что к протестам польских фермеров могут быть причастны российские агенты. Таким образом, в Министерстве иностранных дел Польши отреагировали на инцидент с плакатом, на котором Путина призвали "разобраться с Украиной и Брюсселем", а впоследствии и с польским руководством.

В МИД Польши заявили о возможной причастности российских агентов к протестам польских фермеров

Спикер МИД Польши Павел Вронский. Фото из открытых источников

Павел Вронский дал комментарии изданию RMF FM, где раскритиковал призывы, побуждающие Путина к новой агрессии.

"Говорить сейчас антиукраинские тирады, восхваляя Путина и призывая его добить украинцев, звучит как попытка захвата фермерского движения крайними, безответственными элементами или пропутинскими агентами", — сказал Павел Вронский.

Представитель МИД Польши подчеркнул, что такие заявления шокируют и вредят репутации Польши и ее народа. Кроме того, по словам Вронского, это вредит и самим польским фермерам.

Павел Вронский обратился к организаторам польских протестов на украинской границе с призывом дистанцироваться от людей, которые вносят пророссийский нарратив во время страйков.

"Это дискредитирует их и их дело. Такая деятельность не помогает фермерам в разрешении их спора с Украиной. Единственный выигравший от этого — российский диктатор Владимир Путин", — отметил Павел Вронский и добавил, что за этим могли стоять пророссийские агенты или "полезные идиоты".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генеральная консулка Польши принесла извинения за действия поляков во время протестов и заявила, что так позорно могут вести себя только россияне.

Также "Комментарии" писали, что в Министерстве сельского хозяйства Польши опровергли заявления польских фермеров по поводу украинского зерна.




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Источник: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-proputinowskie-hasla-na-rolniczych-protestach-stanowcza-odpo,nId,7345410#crp_state=1
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