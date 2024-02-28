В МВД Польши отреагировали на сыпь украинского зерна: будут ли виновны наказаны

Министр внутренних дел Польши Марчин Кервински заявил, что высыпание украинского зерна недопустимо, а польская полиция реагирует на эти преступные действия и накажет виновных. Кервински также прокомментировал информацию о блокировании гуманитарной и военной помощи для Украины польскими фермерами.



Министр внутренних дел Польши Марчин Кервински. Фото из открытых источников

В эфире Polskie Radio 24 глава МВД Польши Марчин Кервински выступил с заявлением о высыпании украинского зерна.

"То, что произошло в нескольких местах, то есть высыпание зерна из транспорта, недопустимо", — сказал Кервински.

Министр внутренних дел Польши подчеркнул, что это преступление, и полиция реагируют на такие действия и поймает виновных для наказания. По его словам, полиция Польши и правительство страны не допустят общественной анархии в жизни поляков.

В речи Марчин Кервински также прокомментировал ситуацию с сообщениями о проблемах с транспортом, что везет в Украину военную и гуманитарную помощь, возникшую из-за протестов польских фермеров.

"Нет, таких проблем нет. Они проезжают нормально благодаря труду пограничников, таможенников и полиции", — сказал министр внутренних дел Польши.

Напомним, что с начала возобновления протестов польских фермеров было зафиксировано четыре случая высыпания украинского зерна, которое транзитом через Польшу шло в другие страны. Последний произошел 25 февраля, когда неизвестные высыпали кукурузу из Украины из 8 вагонов на железнодорожной станции в Польше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше отреагировали на угрозы Украины запретить польские товары.

Также "Комментарии" писали, что к польским фермерам присоединится еще одна группа протестующих.