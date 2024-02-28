logo

BTC/USD

59247.49

ETH/USD

3336.78

LTC/USD

75.83

USD/UAH

38.65

EUR/UAH

42.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша В МВД Польши отреагировали на сыпь украинского зерна: будут ли виновны наказаны
commentss НОВОСТИ Все новости

В МВД Польши отреагировали на сыпь украинского зерна: будут ли виновны наказаны

Глава МВД Польши Марчин Кервински отреагировал на украинское зерно, которое высыпают во время протестов польских фермеров.

сегодня, 13:00
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Министр внутренних дел Польши Марчин Кервински заявил, что высыпание украинского зерна недопустимо, а польская полиция реагирует на эти преступные действия и накажет виновных. Кервински также прокомментировал информацию о блокировании гуманитарной и военной помощи для Украины польскими фермерами.

В МВД Польши отреагировали на сыпь украинского зерна: будут ли виновны наказаны

Министр внутренних дел Польши Марчин Кервински. Фото из открытых источников

В эфире Polskie Radio 24 глава МВД Польши Марчин Кервински выступил с заявлением о высыпании украинского зерна.

"То, что произошло в нескольких местах, то есть высыпание зерна из транспорта, недопустимо", — сказал Кервински.

Министр внутренних дел Польши подчеркнул, что это преступление, и полиция реагируют на такие действия и поймает виновных для наказания. По его словам, полиция Польши и правительство страны не допустят общественной анархии в жизни поляков.

В речи Марчин Кервински также прокомментировал ситуацию с сообщениями о проблемах с транспортом, что везет в Украину военную и гуманитарную помощь, возникшую из-за протестов польских фермеров.

"Нет, таких проблем нет. Они проезжают нормально благодаря труду пограничников, таможенников и полиции", — сказал министр внутренних дел Польши.

Напомним, что с начала возобновления протестов польских фермеров было зафиксировано четыре случая высыпания украинского зерна, которое транзитом через Польшу шло в другие страны. Последний произошел 25 февраля, когда неизвестные высыпали кукурузу из Украины из 8 вагонов на железнодорожной станции в Польше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше отреагировали на угрозы Украины запретить польские товары.

Также "Комментарии" писали, что к польским фермерам присоединится еще одна группа протестующих.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zachod.pl/980844/kierwinski-nieakceptowalne-jest-wysypywanie-ziarna-to-przestepstwo/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости