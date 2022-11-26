logo

BTC/USD

16608.09

ETH/USD

1221.29

LTC/USD

78.10

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша В Польше беженцев из Украины переселили в изоляторы для больных коронавирусом
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше беженцев из Украины переселили в изоляторы для больных коронавирусом

На строительство изоляторов было потрачено больше 1,2 миллионов злотых

сегодня, 15:13
Поделитесь публикацией:
Автор:

Vitalii Rozkariaka

В середине прошлого года глава Поморского воеводства поручил местному главе Гдыне создать на территории города места временного пребывания для граждан, у которых выявлены симптомы коронавирусной инфекции. Непосредственное строительство изоляторов началось лишь в августе, а после некоторые дома пустовали из-за отсутствия большого количества больных. Сейчас же, сообщает издание Wyborcza, в изоляторах проживает шесть семей из Украины.

В Польше беженцев из Украины переселили в изоляторы для больных коронавирусом

фото изоляторов, из открытых источников

"Об окончании пандемии сообщалось уже несколько раз, однако искоренить инфекцию до конца не удалось до сих пор. Несмотря на наличие больных, огромной нужды в изоляторах нет, поэтому, учитывая, что дома находятся на содержании мэрии, нами было решено отдать их переселенцам из Украины", — рассказывает пресс-секретарь мэрии Гдыни Агата Гжегорчик.

Известно, что строительство изоляторов было начато на улице Полковника Домбка, сейчас там проживает 6 семей, в количестве 18 человек. Каждый из домиков оборудован кухней, ванной, туалетом, комнатами для отдыха.

В Польше беженцев из Украины переселили в изоляторы для больных коронавирусом - фото 2
В Польше беженцев из Украины переселили в изоляторы для больных коронавирусом - фото 3
В Польше беженцев из Украины переселили в изоляторы для больных коронавирусом - фото 4

"Здания на улице пол. Домбка были предложены украинским беженцам в связи с перегруженностью коллективных мест для временного проживания переселенцев – спортзалы школ, холлы железнодорожных вокзалов, пустующие помещения администраций. Постепенно задача по расселению украинцев выполняется, однако нам еще необходимо и время, и ресурсы", — говорит вице-президент Гдыни Михал Гуч.

По имеющимся данным, на строительство изоляторов для граждан, больных ковидом, было потрачено больше 1,2 миллионов злотых. Деньги поступали из городского бюджета Гдыни.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что с 1 января 2023 года беженцев из Украины, переехавших в Польшу, заставят частично оплачивать жилье, в котором они долгое время пребывали бесплатно. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,29158441,w-gdynskich-izolatoriach-za-ponad-milion-zlotych-zamieszkali.html?_ga=2.26858229.935089410.1669462938-299088472.1667395130
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!