В Польше беженцев из Украины переселили в изоляторы для больных коронавирусом

В середине прошлого года глава Поморского воеводства поручил местному главе Гдыне создать на территории города места временного пребывания для граждан, у которых выявлены симптомы коронавирусной инфекции. Непосредственное строительство изоляторов началось лишь в августе, а после некоторые дома пустовали из-за отсутствия большого количества больных. Сейчас же, сообщает издание Wyborcza, в изоляторах проживает шесть семей из Украины.

фото изоляторов, из открытых источников

"Об окончании пандемии сообщалось уже несколько раз, однако искоренить инфекцию до конца не удалось до сих пор. Несмотря на наличие больных, огромной нужды в изоляторах нет, поэтому, учитывая, что дома находятся на содержании мэрии, нами было решено отдать их переселенцам из Украины", — рассказывает пресс-секретарь мэрии Гдыни Агата Гжегорчик.

Известно, что строительство изоляторов было начато на улице Полковника Домбка, сейчас там проживает 6 семей, в количестве 18 человек. Каждый из домиков оборудован кухней, ванной, туалетом, комнатами для отдыха.

"Здания на улице пол. Домбка были предложены украинским беженцам в связи с перегруженностью коллективных мест для временного проживания переселенцев – спортзалы школ, холлы железнодорожных вокзалов, пустующие помещения администраций. Постепенно задача по расселению украинцев выполняется, однако нам еще необходимо и время, и ресурсы", — говорит вице-президент Гдыни Михал Гуч.

По имеющимся данным, на строительство изоляторов для граждан, больных ковидом, было потрачено больше 1,2 миллионов злотых. Деньги поступали из городского бюджета Гдыни.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что с 1 января 2023 года беженцев из Украины, переехавших в Польшу, заставят частично оплачивать жилье, в котором они долгое время пребывали бесплатно.

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