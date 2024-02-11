В Польше бьют тревогу из-за нового законопроекта о мобилизации в Украине: какая причина

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Slava Kot
Польские перевозчики жалуются на мобилизацию в Украине. Фото из открытых источников
Польские бизнесмены, особенно в сфере перевозок, выразили обеспокоенность по поводу нового законопроекта о мобилизации в Украине. По их словам, это будет иметь катастрофические последствия для работодателей, которые нанимают украинских мужчин в Польше.
Украинцы остаются самой многочисленной группой иностранных водителей в Польше. По состоянию на 2023 год в активном обращении было 88,9 тыс. разрешений для украинцев. Однако количество выданных водительских удостоверений для граждан Украины сократилось на 30% за 2023 год. Кроме того, новые правила, прописанные в законопроекте о мобилизации в Украине, напугали польских перевозчиков, ведь они предполагают значительный отток украинских водителей из Польши.
Специалист по легализации занятости компании Contrain Андрей Арканюк отмечает, что для выдачи загранпаспорта украинцы должны предоставить документ с военкомата. Что может стать проблемой для водителей, у которых заканчивается срок действия паспорта. По словам Акранюка, таким образом, значительную часть водителей могут мобилизовать.
Президент Западнопоморской ассоциации автомобильных перевозчиков Дариуш Матулевич также поддерживает коллег, указывая, что через пол года многие транспортные компании в Польше могут перестать существовать из-за отсутствия украинских водителей.Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп Мазурашу заявил, что усиленная мобилизация добьет экономику и подтолкнет Украину к краю пропасти.
Также "Комментарии" писали, что премьер-министр Польши Дональд Туск критикует республиканцев из-за отсутствия помощи Украине.
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Ігор
сегодня, 11:56
В нас ціла армія користується Україною, а прийшов час її захищати нехай інші йдуть під велике керівництво найкривавішего Комівояжера.