В Польше бьют тревогу из-за нового законопроекта о мобилизации в Украине: какая причина

Польские перевозчики жалуются на мобилизацию в Украине. Фото из открытых источников

Польские бизнесмены, особенно в сфере перевозок, выразили обеспокоенность по поводу нового законопроекта о мобилизации в Украине. По их словам, это будет иметь катастрофические последствия для работодателей, которые нанимают украинских мужчин в Польше.

Украинцы остаются самой многочисленной группой иностранных водителей в Польше. По состоянию на 2023 год в активном обращении было 88,9 тыс. разрешений для украинцев. Однако количество выданных водительских удостоверений для граждан Украины сократилось на 30% за 2023 год. Кроме того, новые правила, прописанные в законопроекте о мобилизации в Украине, напугали польских перевозчиков, ведь они предполагают значительный отток украинских водителей из Польши.

Специалист по легализации занятости компании Contrain Андрей Арканюк отмечает, что для выдачи загранпаспорта украинцы должны предоставить документ с военкомата. Что может стать проблемой для водителей, у которых заканчивается срок действия паспорта. По словам Акранюка, таким образом, значительную часть водителей могут мобилизовать.

"Отсутствие рабочей силы может полностью разорить предпринимателей. Я получаю много тревожной информации по этому поводу", — заявил президент Поморской ассоциации автомобильных перевозчиков Томаш Режек.

Президент Западнопоморской ассоциации автомобильных перевозчиков Дариуш Матулевич также поддерживает коллег, указывая, что через пол года многие транспортные компании в Польше могут перестать существовать из-за отсутствия украинских водителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп Мазурашу заявил , что усиленная мобилизация добьет экономику и подтолкнет Украину к краю пропасти.

Также "Комментарии" писали, что премьер-министр Польши Дональд Туск критикует республиканцев из-за отсутствия помощи Украине.