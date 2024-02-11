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В Польше бьют тревогу из-за нового законопроекта о мобилизации в Украине: какая причина

Новый законопроект о мобилизации в Украине может разорить польских предпринимателей.

сегодня, 11:47
Автор:
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Slava Kot
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В Польше бьют тревогу из-за нового законопроекта о мобилизации в Украине: какая причина

Польские перевозчики жалуются на мобилизацию в Украине. Фото из открытых источников

Польские бизнесмены, особенно в сфере перевозок, выразили обеспокоенность по поводу нового законопроекта о мобилизации в Украине. По их словам, это будет иметь катастрофические последствия для работодателей, которые нанимают украинских мужчин в Польше. 

Украинцы остаются самой многочисленной группой иностранных водителей в Польше. По состоянию на 2023 год в активном обращении было 88,9 тыс. разрешений для украинцев. Однако количество выданных водительских удостоверений для граждан Украины сократилось на 30% за 2023 год. Кроме того, новые правила, прописанные в законопроекте о мобилизации в Украине, напугали польских перевозчиков, ведь они предполагают значительный отток украинских водителей из Польши.

Специалист по легализации занятости компании Contrain Андрей Арканюк отмечает, что для выдачи загранпаспорта украинцы должны предоставить документ с военкомата. Что может стать проблемой для водителей, у которых заканчивается срок действия паспорта. По словам Акранюка, таким образом, значительную часть водителей могут мобилизовать.

"Отсутствие рабочей силы может полностью разорить предпринимателей. Я получаю много тревожной информации по этому поводу", — заявил президент Поморской ассоциации автомобильных перевозчиков Томаш Режек.

Президент Западнопоморской ассоциации автомобильных перевозчиков Дариуш Матулевич также поддерживает коллег, указывая, что через пол года многие транспортные компании в Польше могут перестать существовать из-за отсутствия украинских водителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп Мазурашу заявил, что усиленная мобилизация добьет экономику и подтолкнет Украину к краю пропасти. 

Также "Комментарии" писали, что премьер-министр Польши Дональд Туск критикует республиканцев из-за отсутствия помощи Украине.



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Источник: https://logistyka.rp.pl/praca-w-logistyce/art39810621-znikaja-kierowcy-z-ukrainy-a-bedzie-jeszcze-gorzej
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:56

В нас ціла армія користується Україною, а прийшов час її захищати нехай інші йдуть під велике керівництво найкривавішего Комівояжера.


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