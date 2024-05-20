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В Польше дали окончательный ответ относительно неизвестных воздушных шаров с кириллическими надписями

В начале марта на территории Польши обнаружили три воздушных шара с ящиками, содержащими кириллические надписи.

сегодня, 18:18
Автор:
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Slava Kot
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В марте на территории Польши вблизи российской границы обнаружили воздушные шары. Сначала их называли неопознанными летающими объектами (НЛО), однако впоследствии появились опасения, что это шпионские устройства. После двух месяцев экспертиз польская прокуратура сделала окончательный вывод.

В Польше дали окончательный ответ относительно неизвестных воздушных шаров с кириллическими надписями

Воздушный шар над Польшей. Фото из открытых источников

В марте на территории Варминско-Мазурского воеводства найдено три воздушных шара. К ним были прикреплены ящики с кириллическими надписями. Все воздушные шары были найдены случайными людьми, сообщившими польские спецслужбы о неизвестном объекте. Обнаруженные воздушные шары и прикрепленные к ним ящики были исследованы полицией и военными, которые сделали выводы об опасности этих объектов.

Через два месяца после найденных объектов представители польской прокуратуры заявили, что провели все необходимые опыты над объектами и установили, что это не шпионские устройства, а метеорологические шары.

"Находку осмотрели высококлассные эксперты, у нас нет сомнений в их профессионализме", — сказал местный прокурор Бродовский по поводу анализа воздушных шаров.

Как отметила прокуратура, в этом регионе и раньше появлялись воздушные шары, однако из-за напряженной международной ситуации новые находки вызвали дополнительный интерес. Вблизи Калининграда построена метеорологическая станция, из которой выпускают воздушные шары для наблюдения за разными параметрами, в частности, силы и направления ветра, давления и температуры. Кроме того, подобные станции есть в Польше и по всему миру, потому что исследование погоды с помощью воздушных шаров является стандартной практикой метеорологов, отметили в прокуратуре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России заявили, что Украина якобы атакует воздушными шарами.

Также "Комментарии" писали о Сербии, которая поднимала истребители из-за неизвестного летательного объекта в небе.



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Источник: https://olsztyn.tvp.pl/77625490/znalezione-w-polach-balony-nie-byly-szpiegowskie-jednoznaczna-opinia-ekspertow
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