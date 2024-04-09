В Польше единственный кандидат на должность мэра проиграл выборы

В Польше прошли выборы в органы местного самоуправления. На голосовании в гмине Вильковице единственным кандидатом на этот пост был бывший мэр Януш Земанек, который проиграл выборы и не получил необходимые голоса от избирателей.



Бывший глава гмины Вильковице Януш Земанек. Фото из открытых источников

Януш Земанек на предыдущих выборах в гмину (территориальное общество) в 2018 году получил 63% голосов и стал мэром. На выборах 2024 года он был единственным кандидатом и ожидал, что его переизберут снова, однако местные жители были недовольны проектами развития, которые предлагал Земанек.

После избрания мэром Януш Земанек приобрел земельные участки в своей гмине по дешевой цене, ведь это были сельскохозяйственные земли, на которых запрещено строительство. Однако впоследствии мэр Вильковице провел исследование, по которому появилось новое положение о разрешении на строительство многоквартирных домов.

Эта информация сразу возмутила местных жителей, которые выступили резко негативно против застройки на живописном участке их территориального общества. Перед выборами Януш Земанек пообещал отказаться от планов застройки, однако местные жители потеряли доверие к мэру.

Януш Земанек проиграл выборы, на которых являлся единственным кандидатом. За него проголосовало 2043 человека, а против высказалось 3459. Таким образом, Земанек набрал около 40% голосов, а по законам Польши, если единый кандидат не набирает более 50%, то он проигрывает выборы.

Согласно регламенту, теперь решение о новом главе должен принять совет гмины, который изберет мэра абсолютным большинством голосов во время тайного голосования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о подобном случае в США. Дональд Трамп отказался участвовать в праймериз в Неваде, что сделало его конкурентку единственной Никки Хейли единственной кандидаткой. Однако она не смогла выиграть в этом штате, ведь большинство голосов было против нее.