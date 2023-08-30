В Польше эвакуировали аэропорт из-за иностранца, который вез опасный багаж из Украины

28 августа в Варшаве произошел инцидент, приведший к эвакуации около 400 человек из аэропорта имени Шопена. Оказалось, что граждан ЮАР перевозил в ручной клади гранату и боеприпасы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание RMF 24.

эропорт имени Шопена в Варшаве. Фото из открытых источников

Издание сообщает, что около 15 часов во время проверки ручной клади у 41-летнего гражданина Южной Африки обнаружили боеприпасы. Человек имел четыре патрона 5,56 калибра. После этого рабочие аэропорта решили проверить и другой багаж пассажира. В нем обнаружили боевую гранату.

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Рабочие аэропорта остановили движение самолетов, провели эвакуацию 400 человек и вызвали пиротехников на место инцидента для проверки багажа. Через час движение самолетов в аэропорту было возобновлено.

41-летний мужчина, выехавший из Украины и направлявшийся в Дубай, был задержан польскими спецслужбами. Ожидается, что южноафриканец будет доставлен в суд, где он получит свой приговор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше эвакуировали аэропорт из-за выходки украинской пенсионерки. Украинка должна была лететь из города Лодзь в Лондон, однако имела еще несколько часов в запасе. Женщина решила воспользоваться этим и спрятала свой чемодан в туалете аэропорта и уехала в центр города. Работники аэропорта обнаружили багаж, отменили рейсы, провели эвакуацию и вызвали саперов.

Также "Комментарии" писали о путешественнике, который решил не платить за габаритный багаж, поэтому неожиданным способом уменьшил свой чемодан. Мужчина в помещении аэропорта начал отрывать колеса от чемодана и ломать свой багаж, чтобы он соответствовал необходимым размерам. Видео с действиями мужчины попало в сеть.