В Польше голубей будут кормить кормом с контрацептивами: какова цель

Власти Кракова объявили о старте пилотной программы контрацепции для голубей, чтобы остановить стремительный рост их количества. В специально подготовленных кормушках в местах наибольшего скопления птиц будут раскладывать корм, обработанный специальным препаратом , сообщает польское издание NFP.

Хотя голуби являются неотъемлемой частью фольклора и визитной карточкой Главной рыночной площади, сегодня их количество стало проблемой. Городские чиновники объясняют, что инициатива поможет преодолеть загрязнение зданий, тротуаров и повреждение инфраструктуры.

Программа реализуется совместно с учеными и защитниками животных. Ветеринар Пшемислав Баран отмечает, что это поможет не только городу, но и самим птицам: "Каждый день мы получаем 20-30 больных голубей, и мы не единственный центр, который занимается такими голубями. Мы решили найти системное решение.

В свою очередь, уполномоченная по правам животных Кракова Сабина Янечко заверила, что препараты безопасны для окружающей среды и не представляют угрозы для людей. Такой гуманный метод позволяет постепенно снизить популяцию без отлова или убийства птиц, опираясь на успешный опыт Брюсселя и других европейских городов.

