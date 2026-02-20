Влада Кракова оголосила про старт пілотної програми контрацепції для голубів, щоб зупинити стрімке зростання їхньої кількості. У спеціально підготовлених годівницях у місцях найбільшого скупчення птахів розкладатимуть корм, оброблений спеціальним препаратом, повідомляє польське видання NFP.

У Польщі голубів годуватимуть кормом з контрацептивами: яка мета

Хоча голуби є невід’ємною частиною фольклору та візитівкою Головної ринкової площі, сьогодні їхня кількість стала проблемою. Міські чиновники пояснюють, що ініціатива допоможе подолати забруднення будівель, тротуарів та пошкодження інфраструктури.

Програма реалізується спільно з науковцями та захисниками тварин. Ветеринар Пшемислав Баран наголошує, що це допоможе не лише місту, а й самим птахам: "Щодня ми отримуємо 20-30 хворих голубів, і ми не єдиний центр, який займається такими голубами. Ми вирішили знайти системне рішення".

Своєю чергою, уповноважена з прав тварин Кракова Сабіна Янечко запевнила, що препарати є безпечними для навколишнього середовища та не становлять загрози для людей. Такий гуманний метод дозволяє поступово зменшити популяцію без відлову чи вбивства птахів, спираючись на успішний досвід Брюсселя та інших європейських міст.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що існує побоювання, що Північна Корея готується до можливої війни та активно розробляє смертельну біологічну зброю. Згідно з інформацією розвідки США, арсенал КНДР поповнився мікробними спреями та ручками з отрутою, які можуть бути використані для поширення таких небезпечних захворювань, як віспа, чума, холера та сибірка.

Журналісти видання The Sun, посилаючись на джерела в американській розвідці, стверджують, що північнокорейський режим Кім Чен Ина може використовувати пандемію Covid-19 як стимул для розробки біологічної зброї. Аналітики Держдепартаменту США вважають, що ця біологічна зброя може бути ще небезпечнішою за ядерні боєголовки.