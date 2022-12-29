В Польше готовы отказаться от празднования Нового года в знак солидарности с Украиной

Неотъемлемой частью празднования Нового года почти по всех странах, является запуск разнообразных фейерверков. К примеру, в Польше, из года в год красочные салюты запускались не только обычными гражданами из территории своих домов, но и местными властями — за разноцветными фейерверками можно было понаблюдать, придя в центр города в новогоднюю ночь, как правило, это происходило возле главной ёлки. В этом же году наиболее дружественная для Украины страна может полностью отказаться от полноценного празднования Нового года в знак солидарности с жертвами российской агрессии, живущими сейчас в Польше. Об этом сообщает издание Wyborcza.pl.



Фото тематическое, из открытых источников





Вопрос об отмене праздничных фейерверков поднимался в Польше давно. Инициаторами подобных протестов выступали различные организации по защите экологии и животных. Так, во время салюта выделяется пыль, включающая в себя нитрат калия, серу, стронций, соединения меди и барий, а непосредственно сам хлопок во время разрыва фейерверка сильно пугает животных, как домашних, так и диких.





В этом же году у поляков появилась еще одна причина отменить новогодний салют — многомиллионное количество беженцев с Украины, которые проживают почти во всех городах и поселках страны. Активисты, среди которых, как поляки, так и украинцы, обратились к властям с просьбой отменить фейерверки, ведь их массовый запуск может сильно напугать взрослых и детей, недавно прибывших из украинских городов, которые каждый день подверглись бомбардировкам со стороны России.





Известно, что в данный момент на призывы отменить салюты отреагировало немало чиновников из разных воеводств, среди них — мэр Жешува. Мужчина пообещал не просто отменить фейерверк, но и обратиться к жителям города с просьбой не устраивать салютов даже у себя дома.





Напомним, ранее мы сообщали, что в Польше простились с ещё одним соотечественником, погибшим на войне в Украине.

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