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В Польше готовы отказаться от празднования Нового года в знак солидарности с Украиной

Известно, что мэр Жешува также обратится к жителям города с просьбой отказаться от праздничного фейерверка даже в кругу семьи и друзей

сегодня, 09:47
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Неотъемлемой частью празднования Нового года почти по всех странах, является запуск разнообразных фейерверков. К примеру, в Польше, из года в год красочные салюты запускались не только обычными гражданами из территории своих домов, но и местными властями — за разноцветными фейерверками можно было понаблюдать, придя в центр города в новогоднюю ночь, как правило, это происходило возле главной ёлки. В этом же году наиболее дружественная для Украины страна может полностью отказаться от полноценного празднования Нового года в знак солидарности с жертвами российской агрессии, живущими сейчас в Польше. Об этом сообщает издание Wyborcza.pl. 

В Польше готовы отказаться от празднования Нового года в знак солидарности с Украиной

Фото тематическое, из открытых источников


Вопрос об отмене праздничных фейерверков поднимался в Польше давно. Инициаторами подобных протестов выступали различные организации по защите экологии и животных. Так, во время салюта выделяется пыль, включающая в себя нитрат калия, серу, стронций, соединения меди и барий, а непосредственно сам хлопок во время разрыва фейерверка сильно пугает животных, как домашних, так и диких. 


В этом же году у поляков появилась еще одна причина отменить новогодний салют — многомиллионное количество беженцев с Украины, которые проживают почти во всех городах и поселках страны. Активисты, среди которых, как поляки, так и украинцы, обратились к властям с просьбой отменить фейерверки, ведь их массовый запуск может сильно напугать взрослых и детей, недавно прибывших из украинских городов, которые каждый день подверглись бомбардировкам со стороны России. 


Известно, что в данный момент на призывы отменить салюты отреагировало немало чиновников из разных воеводств, среди них — мэр Жешува. Мужчина пообещал не просто отменить фейерверк, но и обратиться к жителям города с просьбой не устраивать салютов даже у себя дома. 


Напомним, ранее мы сообщали, что в Польше простились с ещё одним соотечественником, погибшим на войне в Украине. 



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Источник: https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/51,34962,29304799.html#S.galeria-K.C-B.1-L.1.duzy
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