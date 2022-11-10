В Польше готовятся к новой волне беженцев: жилья нет

В польском Кракове на сегодняшний день продолжает проживать порядка 50 тысяч беженцев с Украины, которые прибыли в город почти в самом начале российского вторжения. На фоне непрекращающихся бомбардировок украинских городов, в Польше не исключают, что в ближайшем будущем Украину покинет еще несколько десятков тысяч граждан. Готов ли, к примеру, тот же Краков к новой волне переселенцев? Местные волонтеры говорят, что рады были бы помочь всем, однако главной проблемой остаётся отсутствия жилья. Даже для локальной власти найти свободное общежитие или хостел, почти невыполнимая задача, особенно на фоне стремительного роста цен на газ и электроэнергию в преддверии грядущей зимы.

Фото тематическое, из открытых источников





"Недавно наша команда была на Востоке Украины. Мы видели, как живут люди. Там нет газа и электричества. Когда придёт холодная зима, условия для дальнейшего пребывания там просто исчезнут. Думаю, что уже совсем скоро жители тех областей начнут покидать свое жилье, переезжая в Польшу в том числе", — отмечает волонтер Анджей Гавранек, который часто бывает в Украине в составе гуманитарного конвоя.





Помимо всего прочего, ко вниманию нельзя не брать и недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского. Несколькими днями ранее он заявил, что вражеские российские ракеты уже уничтожили более 40% энергосистемы Украины.





"Краков готовится к новой волне переселенцев, однако, к моему сожалению, ни люди, ни власть к этому не готова. Уже не будет той помощи со стороны польских граждан, которую они предоставляли в начале войны. И это не их вина, просто ресурсы исчерпаны. Что там говорить, беженцам элементарно не будет, где поселиться", — добавляет волонтер.





Напомним, ранее мы сообщали, что польские историки из Института национальной памяти негативно высказались в отношении украинских бойцов подразделения "АЗОВа".

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