Польша В Польше изменилось отношение к украинцам: результаты нового опроса
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше изменилось отношение к украинцам: результаты нового опроса

В Польше большинство населения все еще положительно относится к украинцам, но уровень поддержки за два года снизился почти на 12%.

23 сентября 2025, 17:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Несмотря на то, что большинство поляков и дальше положительно относятся к украинцам, уровень поддержки за последние два года ощутимо снизился. Об этом свидетельствует свежий социологический опрос United Surveys опубликованный порталом Wirtualna Polska.



Украинцы в Польше. Фото из открытых источников

По результатам опроса, проведенного в конце августа и начале сентября 2025 года, 52,7% поляков высказали положительное мнение о присутствии украинцев в Польше и их интеграции в общество. Из них 5,5% ответили "однозначно положительно", а 47,2% — "скорее положительно".

В то же время, 37% поляков выразили негативное отношение к украинцам. 16% респондентов отметили "резко негативное" отношение, а еще 21% ответили "скорее негативное". Еще 10,3% участников опроса затруднились дать четкий ответ.

Данные опроса свидетельствуют о том, что уровень поддержки украинцев в Польше существенно отличается в зависимости от политических симпатий респондентов. Среди избирателей правящей коалиции положительно оценили присутствие украинцев 62% опрошенных, в то время как отрицательно – 32%. Среди приверженцев оппозиционных сил соотношение составляет 49% к 40%.

По сравнению с сентябрем 2023 года положительное отношение к украинцам в Польше снизилось на 11,7 процентных пункта. Тогда 64,4% поляков высказывали положительное мнение об украинцах, а 29,5% негативное. В начале 2025 года доля положительных оценок уже снизилась до 55,3%, а отрицательных выросла до 33%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Туск назвал главную причину, почему у Польши изменилось отношение к Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Польше избили активистку, заступившуюся за украинку в автобусе.



Источник: https://wiadomosci.wp.pl/
