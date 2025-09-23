В Польше изменилось отношение к украинцам: результаты нового опроса

Несмотря на то, что большинство поляков и дальше положительно относятся к украинцам, уровень поддержки за последние два года ощутимо снизился. Об этом свидетельствует свежий социологический опрос United Surveys опубликованный порталом Wirtualna Polska.

Украинцы в Польше. Фото из открытых источников

По результатам опроса, проведенного в конце августа и начале сентября 2025 года, 52,7% поляков высказали положительное мнение о присутствии украинцев в Польше и их интеграции в общество. Из них 5,5% ответили "однозначно положительно", а 47,2% — "скорее положительно".

В то же время, 37% поляков выразили негативное отношение к украинцам. 16% респондентов отметили "резко негативное" отношение, а еще 21% ответили "скорее негативное". Еще 10,3% участников опроса затруднились дать четкий ответ.

Данные опроса свидетельствуют о том, что уровень поддержки украинцев в Польше существенно отличается в зависимости от политических симпатий респондентов. Среди избирателей правящей коалиции положительно оценили присутствие украинцев 62% опрошенных, в то время как отрицательно – 32%. Среди приверженцев оппозиционных сил соотношение составляет 49% к 40%.

По сравнению с сентябрем 2023 года положительное отношение к украинцам в Польше снизилось на 11,7 процентных пункта. Тогда 64,4% поляков высказывали положительное мнение об украинцах, а 29,5% негативное. В начале 2025 года доля положительных оценок уже снизилась до 55,3%, а отрицательных выросла до 33%.

