У Польщі побили активістку, яка заступилася за українку в автобусі

У Варшаві стався резонансний інцидент, коли польська громадська активістка Зенобія Жачек була побита в міському автобусі. Це сталося після того, як вона стала на захист літньої жінки українського походження, яку ображав інший пасажир.

У Польщі побили активістку, яка захистила українку. Фото з відкритих джерел

Інцидент стався 20 вересня близько 13:00 в районі Прага-Північ. Пасажир автобуса, який їхав майже без одягу, почав принижувати літню жінку, почувши, що вона говорить українською мовою. Він закликав її "повертатися до своєї країни" та почав говорити про Волинь та Бандеру використовуючи образливі висловлювання.

На агресію відреагувала польська активістка та членкиня Комітету захисту прав орендарів Зенобія Жачек. Вона зробила зауваження чоловіку, після чого він почав ображати вже її, а згодом і застосував фізичне насильство.

"Щойно сцена в автобусі. Якийсь хам словесно нападав на українську бабусю, тож я вирішила сказати йому, що він не представляє поляків і що він покидьок. Тож він почав мене обзивати та бити. Лаура зняла його на відео та викинула з автобуса", – розповіла Жачек.

Інцидент знімала на телефон партнерка активістки. На кадрах видно, як чоловік без сорочки погрожує жінці, підходить до неї та зрештою вдаряє головою.

У Польщі побили активістку, яка заступилася за українку

Внаслідок удару у постраждалої пішла кров з носа. За словами Жачек, жоден з пасажирів не втрутився у ситуацію.

"Він підбіг до мене і вдарив мене головою. З носа потекла кров. Коли двері відчинилися, моя партнерка виштовхнула чоловіка надвір. Ніхто нам не допоміг, ніхто не відреагував на огидні слова, які він кинув у бік літньої жінки, ані на агресію, яку він звернув до мене. Усі дивилися в свої телефони або прямо перед собою", – заявила активістка.

Спочатку активістка не хотіла звертатися до правоохоронців, однак після того, як відео поширилося у соцмережах, поліція самостійно вийшла з нею на зв’язок. Наразі нападника ще не затримали, його розшукують.

Чоловікові можуть висунути одразу два звинувачення за напад, який передбачає до трьох років позбавлення волі, а також за образу за національною ознакою, який також передбачає до трьох років ув’язнення.

