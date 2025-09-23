У Польщі змінилося ставлення до українців: результати нового опитування

Попри те, що більшість поляків і надалі позитивно ставляться до українців, рівень підтримки за останні два роки відчутно знизився. Про це свідчить свіже соціологічне опитування United Surveys опублікований порталом Wirtualna Polska.

Українці в Польщі. Фото з відкритих джерел

За результатами опитування, проведеного наприкінці серпня та на початку вересня 2025 року, 52,7% поляків висловили позитивну думку про присутність українців у Польщі та їх інтеграцію в суспільство. З них 5,5% відповіли "однозначно позитивно", а 47,2% — "скоріше позитивно".

Водночас 37% поляків висловили негативне ставлення до українців. 16% респондентів вказали на "різко негативне" ставлення, а ще 21% відповіли "скоріше негативне". Ще 10,3% учасників опитування не змогли дати чіткої відповіді.

Дані опитування свідчать, що рівень підтримки українців у Польщі суттєво відрізняється залежно від політичних симпатій респондентів. Серед виборців правлячої коаліції позитивно оцінили присутність українців 62% опитаних, тоді як негативно — 32%. Серед прихильників опозиційних сил співвідношення становить 49% до 40%.

Порівняно з вереснем 2023 року, позитивне ставлення до українців у Польщі знизилося на 11,7 відсоткових пунктів. Тоді 64,4% поляків висловлювали позитивну думку про українців, а 29,5% негативну. На початку 2025 року частка позитивних оцінок уже знизилася до 55,3%, а негативних зросла до 33%.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Туск назвав головну причину, чому у Польщі змінилося ставлення до України.

Також "Коментарі" писали, що у Польщі побили активістку, яка заступилася за українку в автобусі.