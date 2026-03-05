В Польше массово задерживают и высылают украинцев: детали

Польша усиливает миграционный контроль до максимума. О результатах операции сообщило польское издание Рolskie Radio, ссылаясь на министра внутренних дел Польши Марцина Кервинского.

Украинцы в Польше. Фото: из открытых источников

Так, во время последней общенациональной операции, к которой было привлечено более 27 тысяч офицеров, сотни иностранцев оказались в тюрьме.

При этом наибольший акцент в этой операции был сделан на украинцах: 91 наш соотечественник только за одну ночь получил решение о принудительном возвращении на Родину.

Операция, охватившая все воеводства Польши 2-3 марта, стала настоящим экзаменом для иностранцев. Полиция и Пограничная служба провели почти 1800 точечных проверок в местах проживания и работы мигрантов.

Интересно, что к рейдам были привлечены даже элитные подразделения – Центральное бюро киберпреступности и Бюро полицейских расследований.

Силовики искали не только тех, кто скрывается от правосудия, но и тех, чье пребывание в стране давно стало нелегальным.

По словам министра внутренних дел Марцина Кервинского, это была первая подобная акция в 2026 году.

В итоге, правоохранители задержали 1944 человека, которые скрывались от правосудия. Среди них – 147 иностранцев, которых разыскивала польская власть по ордерам на арест. При этом наибольшую группу среди задержанных составляли граждане Украины.

География задержанных иностранцев такова: украинцы — 91 человек (абсолютное большинство); грузины — 14 человек; белорусы — 8 человек; молдаване — 3 человека; россияне — 2 человека.

