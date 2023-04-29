В Польше на границе с Россией станет больше пограничников и сотрудников спецслужб: детали

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Vitalii Rozkariaka
Глава польского
правительства Матеуш Муравецкий заявил, что в скором времени на границе с
Калининградской области увеличиться количество сотрудников пограничной службы.
Также планируется направить туда работников нескольких спецслужб, чтобы, таким
образом усилить безопасность в районе границы.
фото тематическое
"Власти Республики
Польша приняли решение усилить безопасность на границе с Россией в районе
Калининградской области. Ми собираемся повысить уровень безопасности как
физической, так и электронной. То есть, для реализации наших планов будут
задействованы не только пограничники, но и сотрудники специальных служб,
которые должны будут обеспечить неприкосновенность границ своего государства",
— подчеркнул чиновник.
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Стоит добавить, что
в январе прошлого года Польша начала строительство высокого ограждения на
границе с Беларусью. Известно, что все работы уже завершены. По итогу вдоль
всей территории РБ был возведен металлический забор длинною почти в 190 километров
и высотой в 5,5 метров. Начнется ли подобного рода строительство на границе с
Калининградом, пока что неизветно
Напомним, ранее наше
издание сообщало, что представители правительства Варшавы вместе с
правоохранительными органами силой проникли на территорию школы при российском
посольстве. Власти польской столицы называют это необходимым и вынужденным
шагом, который не позволит РФ вывести свое имущество из учебного заведения. В
РФ уже отреагировали на данный инцидент, отметив, что запомнят этот поступок
надолго и обязательно направят Варшаве "ноту протеста".
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trete
29 апреля 2023, 18:33
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