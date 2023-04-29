В Польше на границе с Россией станет больше пограничников и сотрудников спецслужб: детали

Глава польского правительства Матеуш Муравецкий заявил, что в скором времени на границе с Калининградской области увеличиться количество сотрудников пограничной службы. Также планируется направить туда работников нескольких спецслужб, чтобы, таким образом усилить безопасность в районе границы.

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"Власти Республики Польша приняли решение усилить безопасность на границе с Россией в районе Калининградской области. Ми собираемся повысить уровень безопасности как физической, так и электронной. То есть, для реализации наших планов будут задействованы не только пограничники, но и сотрудники специальных служб, которые должны будут обеспечить неприкосновенность границ своего государства", — подчеркнул чиновник.

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Стоит добавить, что в январе прошлого года Польша начала строительство высокого ограждения на границе с Беларусью. Известно, что все работы уже завершены. По итогу вдоль всей территории РБ был возведен металлический забор длинною почти в 190 километров и высотой в 5,5 метров. Начнется ли подобного рода строительство на границе с Калининградом, пока что неизветно

Напомним, ранее наше издание сообщало, что представители правительства Варшавы вместе с правоохранительными органами силой проникли на территорию школы при российском посольстве. Власти польской столицы называют это необходимым и вынужденным шагом, который не позволит РФ вывести свое имущество из учебного заведения. В РФ уже отреагировали на данный инцидент, отметив, что запомнят этот поступок надолго и обязательно направят Варшаве "ноту протеста".