В Польше назвали города, которым пора готовиться к войне с РФ

В отчете Банка национальной экономики (BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego) определены города Польши, наиболее рискующие, если начнется война с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет говорится в публикации Business Insider.

Польша. Фото: из открытых источников

Отмечается, что муниципалитеты, расположенные вокруг так называемого Сувалского коридора, находятся под относительно высокой угрозой вражеских военных операций. Этот регион даже считается одной из наиболее потенциально горячих точек по всей Европе.

В отчете BGK отмечается, что почти 1,3 миллиона поляков проживают в местных органах власти с риском выше среднего по всем категориям риска, включая 169 местных органов власти, преимущественно в Люблинском, Подлясском и Мазовецком воеводствах. Менее уязвимые местные органы власти, наибольшее количество которых находится в Великопольском воеводстве.

Авторы отчета также определили города, находящиеся в группе риска, учитывая контекст военной угрозы, создаваемой войной в Украине. Было отмечено, что богатые города со значительным экономическим значением находятся в относительной группе риска.

К ним относятся крупные города, такие как Варшава, Краков и Вроцлав, а также меньшие центры, такие как Кросно и Остроленка.

По данным BGK, самый высокий уровень угрозы составляют Варшава и Гданьск, поскольку они расположены относительно близко к границе и имеют ключевое значение для экономики и политической стабильности страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Польше задержали агента российской военной разведки. Его подозревают в подготовке терактов в трех странах Евросоюза с использованием начиненных взрывчаткой консервных банок. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Gazeta Wyborcza".



