В Польше попался на горячем российский агент: чем занимался

В Польше задержали агента российской военной разведки. Его подозревают в подготовке терактов в трех странах Евросоюза с использованием начиненных взрывчаткой консервных банок. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Gazeta Wyborcza".

Авторы публикации со ссылкой на источники отмечают, что информированные о выводах Национальной прокуратуры и Агентства внутренней безопасности Польши собеседники сообщили, что военная разведка России готовила теракты с использованием дронов и банок, в которых вместо кукурузы "был мощный взрывчатый материал".

"Мы получили информацию об очередной операции российской разведки – на этот раз на территории Литвы, Польши и Германии. Из наших выводов следует, что ГРУ ввезла в Польшу две неприметные банки, которые можно найти в продуктовых магазинах", — говорится в статье.

По информации издания, в частности теракт планировался на кладбище в польском Лодзе. Такие же начиненные взрывчаткой консервные банки нашли и на кладбище в Литве.

Задержанный также перевозил компоненты для беспилотников и SIM-карты между Польшей, Литвой и Германией. Польская прокуратура намерена завершить расследование дела до конца этого года.

К слову, руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предостерег, что Россия может собираться зайти на территорию Польши, заслав туда диверсионно-разведывательные группы. Главная цель, как и операций с дронами в небе стран НАТО, — проверка реакции Альянса и его "прочности". Москва также стремится напугать общества Европы и уменьшить поддержку Украины.

