В Польше попался на горячем российский агент: чем занимался
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше попался на горячем российский агент: чем занимался

Агент ГРУ России готовил теракты в Польше, Литве и Германии

2 октября 2025, 12:06
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Польше задержали агента российской военной разведки. Его подозревают в подготовке терактов в трех странах Евросоюза с использованием начиненных взрывчаткой консервных банок. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Gazeta Wyborcza". 

Польские спецслужбы задержали шпиона. Фото: из открытых источников

Авторы публикации со ссылкой на источники отмечают, что информированные о выводах Национальной прокуратуры и Агентства внутренней безопасности Польши собеседники сообщили, что военная разведка России готовила теракты с использованием дронов и банок, в которых вместо кукурузы "был мощный взрывчатый материал".

"Мы получили информацию об очередной операции российской разведки – на этот раз на территории Литвы, Польши и Германии. Из наших выводов следует, что ГРУ ввезла в Польшу две неприметные банки, которые можно найти в продуктовых магазинах", — говорится в статье.

По информации издания, в частности теракт планировался на кладбище в польском Лодзе. Такие же начиненные взрывчаткой консервные банки нашли и на кладбище в Литве.

Задержанный также перевозил компоненты для беспилотников и SIM-карты между Польшей, Литвой и Германией. Польская прокуратура намерена завершить расследование дела до конца этого года.

К слову, руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предостерег, что Россия может собираться зайти на территорию Польши, заслав туда диверсионно-разведывательные группы. Главная цель, как и операций с дронами в небе стран НАТО, — проверка реакции Альянса и его "прочности". Москва также стремится напугать общества Европы и уменьшить поддержку Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия вместе с Беларусью могут реализовывать диверсионные операции спецназа против критической инфраструктуры Польши и обвинять в этом Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).




Источник: https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,32291943,wyborcza-ujawnia-rosyjski-wywiad-materialy-wybuchowe-w-puszkach.html#s=S.TD-K.C-B.2-L.2.maly
