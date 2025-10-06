У Польщі назвали міста, яким настав час готуватися до війни з РФ

У звіті Банку національної економіки (BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego) визначено міста Польщі, які найбільш ризикують, якщо розпочнеться війна з Росією. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пишеться в публікації Business Insider.

Польща. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що муніципалітети, які розташовані навколо так званого Сувалського коридору, знаходяться під відносно високою загрозою ворожих військових операцій. Цей регіон навіть вважається однією з найбільш потенційно гарячих точок по всій Європі.

У звіті BGK зазначається, що майже 1,3 мільйона поляків проживають у місцевих органах влади з ризиком вищим за середній за всіма категоріями ризику, включаючи 169 місцевих органів влади, переважно у Люблінському, Підляському та Мазовецькому воєводствах. Менш уразливі місцеві органи влади, найбільша кількість яких перебуває у Великопольському воєводстві.

Автори звіту також визначили міста, які перебувають у групі ризику, враховуючи контекст військової загрози, яку створює війна в Україні. Було зазначено, що багаті міста із значним економічним значенням перебувають у відносній групі ризику.

До них належать великі міста, такі як Варшава, Краків та Вроцлав, а також менші центри, такі як Кросно та Остроленка.

За даними BGK, найвищий рівень загрози становлять Варшава та Гданськ, оскільки вони розташовані відносно близько до кордону та мають ключове значення для економіки та політичної стабільності країни.

