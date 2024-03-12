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В Польше не могут начать строить укрепление: причиной стали фермеры

Польские фермеры не собираются давать разрешение на строительство защитных линий на границе с Россией и Беларусью.

сегодня, 13:55
Автор:
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Slava Kot
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Страны Балтии начали масштабный военный проект Baltic Defence Line, предполагающий создание сети защитных фортификаций на границе с РФ и Беларусью. Однако в Польше проект не может начаться, ведь помешают этому фермеры.

В Польше не могут начать строить укрепление: причиной стали фермеры

Граница между Польшей и Беларусью. Фото из открытых источников

Бывший руководитель военно-инженерного управления главного командования вооруженных сил Польши Богуслав Бенбенек заявил, что у страны есть мало времени, чтобы построить защитные сооружения от России. Кроме того, проблему не пытаются решить. Бенбенек указывает, что Польша не выделяет денег, кроме того, не существует регламента работ в пограничной полосе.

Одной из проблем является то, что приграничные территории начинаются частными землями, которые часто могут принадлежать польским фермерам, а те в свою очередь не захотят их отдавать государству. Одним из выходов Богуслав Бенбенек считает возможность отчуждать земли у фермеров у границы, чтобы иметь возможность построить необходимые защитные линии на границе с РФ.

"Если не будет юридических решений, которые сделают это возможным, не начнется строительство никаких укреплений. Люди не позволят строить укрепления на своей частной земле", – рассказал Бенбенек изданию Gazeta Prawna.

Издание Defense Express указывает, что без польской линии обороны Baltic Defence Line теряет значительный смысл, ведь ее можно обойти со стороны Польши. Кроме того, считается, что расположенный между Литвой и Польшей Сувальский коридор является одним из приоритетов РФ для первой атаки, целью которой будет соединить сухопутным коридором Калининградскую область и Беларусь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что проведенный опрос среди поляков указал, кого они считают ответственными за протесты польских фермеров.

Также "Комментарии" писали, что за время с начала полномасштабного вторжения Польша увеличила экспорт своих товаров в Украину, который превысил импорт украинских.



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Источник: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/9455837,gen-bebenek-czas-na-budowe-umocnien-na-granicach-polski-rozpaczliwie.html
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