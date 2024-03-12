В Польше не могут начать строить укрепление: причиной стали фермеры

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Slava Kot
Страны Балтии начали масштабный военный проект Baltic Defence Line, предполагающий создание сети защитных фортификаций на границе с РФ и Беларусью. Однако в Польше проект не может начаться, ведь помешают этому фермеры.
Граница между Польшей и Беларусью. Фото из открытых источников
Бывший руководитель военно-инженерного управления главного командования вооруженных сил Польши Богуслав Бенбенек заявил, что у страны есть мало времени, чтобы построить защитные сооружения от России. Кроме того, проблему не пытаются решить. Бенбенек указывает, что Польша не выделяет денег, кроме того, не существует регламента работ в пограничной полосе.
Одной из проблем является то, что приграничные территории начинаются частными землями, которые часто могут принадлежать польским фермерам, а те в свою очередь не захотят их отдавать государству. Одним из выходов Богуслав Бенбенек считает возможность отчуждать земли у фермеров у границы, чтобы иметь возможность построить необходимые защитные линии на границе с РФ.
Издание Defense Express указывает, что без польской линии обороны Baltic Defence Line теряет значительный смысл, ведь ее можно обойти со стороны Польши. Кроме того, считается, что расположенный между Литвой и Польшей Сувальский коридор является одним из приоритетов РФ для первой атаки, целью которой будет соединить сухопутным коридором Калининградскую область и Беларусь.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что проведенный опрос среди поляков указал, кого они считают ответственными за протесты польских фермеров.
Также "Комментарии" писали, что за время с начала полномасштабного вторжения Польша увеличила экспорт своих товаров в Украину, который превысил импорт украинских.
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