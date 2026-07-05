В Польше новый скандал из-за военной помощи Украине: какое оружие могла передать Варшава

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Slava Kot
В Польше разгорелся новый политический скандал вокруг военной помощи Украине. Представители оппозиции заявили, что правительство якобы без публичного объявления передало Киеву ракеты-перехватчики для американских систем противовоздушной обороны Patriot.
Кшиштоф Босак. Фото из открытых источников
Инициатором обвинений стал вицемаршал Сейма и сопредседатель ультраправой и украинофобской партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак. По его словам, еще весной Польша могла передать Украине ракеты, ранее закупленные у США.
Политик утверждает, что именно эти ракеты способны эффективно перехватывать российские баллистические ракеты "Искандер", как и по его словам, "являют угрозу для Польши и развернуты в Калининградской области".
После появления этих заявлений польские журналисты обратились за комментарием в Министерство обороны. Заместитель главы ведомства Цезарий Томчик отказался подтверждать или опровергать информацию. Он пояснил, что список военной помощи Украине остается засекреченным.
В то же время руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что такой сценарий "очень вероятен".
Польша остается одним из ключевых союзников Украины с начала полномасштабного вторжения России, обеспечивая военную поддержку и играя роль важного логистического хаба для западной помощи. В то же время, в последнее время украинско-польские отношения периодически сопровождаются политическими спорами, в частности вокруг исторических вопросов и внутриполитических дискуссий в Польше.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кшиштоф Босак заявил, что Украина формально не является союзником Польши и призвал Варшаву не давать ей оружие.
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