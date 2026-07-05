В Польше новый скандал из-за военной помощи Украине: какое оружие могла передать Варшава

В Польше разгорелся новый политический скандал вокруг военной помощи Украине. Представители оппозиции заявили, что правительство якобы без публичного объявления передало Киеву ракеты-перехватчики для американских систем противовоздушной обороны Patriot.

Кшиштоф Босак. Фото из открытых источников

Инициатором обвинений стал вицемаршал Сейма и сопредседатель ультраправой и украинофобской партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак. По его словам, еще весной Польша могла передать Украине ракеты, ранее закупленные у США.

"Их Польша приобрела у США для создания многоуровневой системы противовоздушной обороны – той самой, о которой вы уже годами слышите в СМИ, но которая до сих пор остается незавершенной", – сказал Босак.

Политик утверждает, что именно эти ракеты способны эффективно перехватывать российские баллистические ракеты "Искандер", как и по его словам, "являют угрозу для Польши и развернуты в Калининградской области".

После появления этих заявлений польские журналисты обратились за комментарием в Министерство обороны. Заместитель главы ведомства Цезарий Томчик отказался подтверждать или опровергать информацию. Он пояснил, что список военной помощи Украине остается засекреченным.

В то же время руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что такой сценарий "очень вероятен".

"Эти ракеты производят американцы. Известно, что существует длинная очередь их получения. Приходится очень долго ждать, пока такие системы будут изготовлены. Мы были выше в этой очереди. Украина была после нас. И правительство уступило Украине свое место. Следовательно, полякам придется ждать дольше", — пояснил Пшидач.

Польша остается одним из ключевых союзников Украины с начала полномасштабного вторжения России, обеспечивая военную поддержку и играя роль важного логистического хаба для западной помощи. В то же время, в последнее время украинско-польские отношения периодически сопровождаются политическими спорами, в частности вокруг исторических вопросов и внутриполитических дискуссий в Польше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кшиштоф Босак заявил, что Украина формально не является союзником Польши и призвал Варшаву не давать ей оружие.

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