У Польщі новий скандал через військову допомогу Україні: яку зброю могла передати Варшава

У Польщі розгорівся новий політичний скандал навколо військової допомоги Україні. Представники опозиції заявили, що уряд нібито без публічного оголошення передав Києву ракети-перехоплювачі для американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Кшиштоф Босак. Фото з відкритих джерел

Ініціатором звинувачень став віцемаршал Сейму та співголова ультраправої та українофобської партії "Конфедерація" Кшиштоф Босак. За його словами, ще навесні Польща могла передати Україні ракети, які раніше закупила у США.

"Їх Польща придбала у США для створення багаторівневої системи протиповітряної оборони – тієї самої, про яку ви вже роками чуєте в ЗМІ, але яка досі залишається незавершеною", – сказав Босак.

Політик стверджує, що саме ці ракети здатні ефективно перехоплювати російські балістичні ракети "Іскандер", як,і за його словами, "становлять загрозу для Польщі та розгорнуті в Калінінградській області".

Після появи цих заяв польські журналісти звернулися за коментарем до Міністерства оборони. Заступник глави відомства Цезарій Томчик відмовився підтверджувати або спростовувати інформацію. Він пояснив, що перелік військової допомоги Україні залишається засекреченим.

Водночас керівник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що такий сценарій є "дуже ймовірним".

"Ці ракети виробляють американці. Відомо, що існує довга черга на їхнє отримання. Доводиться дуже довго чекати, поки такі системи будуть виготовлені. Ми були вище в цій черзі. Україна була після нас. І уряд поступився Україні своїм місцем. Отже, полякам доведеться чекати довше", – пояснив Пшидач.

Польща залишається одним із ключових союзників України з початку повномасштабного вторгнення Росії, забезпечуючи військову підтримку та відіграючи роль важливого логістичного хабу для західної допомоги. Водночас останнім часом українсько-польські відносини періодично супроводжуються політичними суперечками, зокрема навколо історичних питань та внутрішньополітичних дискусій у Польщі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кшиштоф Босак заявив, що Україна формально не є союзником Польщі та закликав Варшаву не давати їй зброю.

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