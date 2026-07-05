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Скандал з орденом: як поляки оцінили рішення Зеленського відправити медаль поштою

Майже 70% поляків негативно оцінили рішення Володимира Зеленського повернути орден Білого Орла кур'єрською службою.

5 липня 2026, 12:50
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Slava Kot

Рішення президента України Володимира Зеленського повернути польський орден Білого Орла кур'єрською службою викликало неоднозначну реакцію в Польщі. Згідно з результатами опитування, проведеного United Surveys для Wirtualna Polska, більшість респондентів негативно оцінили цей крок, вважаючи його образливим для польської сторони.

Скандал з орденом: як поляки оцінили рішення Зеленського відправити медаль поштою

Зеленський повернув орден Білого Орла до Польщі через пошту

Скандал у Польщі виник після того, як польський президент Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Зеленського найвищої державної нагороди країни ордена Білого Орла. Польський лідер пояснив своє рішення тим, що президент України підтримав присвоєння одному з підрозділів ЗСУ почесного найменування "Герої УПА".

У відповідь Володимир Зеленський повернув нагороду, надіславши її до Польщі кур'єрською службою "Нова пошта". Саме цей спосіб повернення ордена був оцінений соціологічним дослідженням. 

За даними опитування, 44,1% поляків заявили, що однозначно вважають такий жест образливим, ще 25,2% відповіли "скоріше так". Загалом негативно дії українського президента оцінили 69,3% опитаних. Водночас 22,2% респондентів не погодилися з такою оцінкою. Зокрема, 16,5% обрали відповідь "скоріше ні", а 5,7% — "точно ні". Ще 8,5% учасників опитування не змогли визначитися зі своєю позицією.

Дослідження також показало помітну залежність відповідей від політичних уподобань респондентів. Серед прихильників правлячої коаліції 52% вважають дії Зеленського образливими, тоді як 43% не погоджуються з такою оцінкою. Найбільш критично до ситуації поставилися виборці опозиційних сил. Серед прихильників партій "Право і справедливість", "Разом", "Конфедерація" та "Конфедерація Польської Корони" 85% респондентів заявили, що повернення нагороди кур'єром було образливим для Польщі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що скандал з орденом Зеленського та УПА радикально змінив рейтинги у Польщі.

Також "Коментарі" писали, що британський професор пояснив, що не так зі скандалом з УПА та Польщею.



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Джерело: https://wiadomosci.onet.pl/swiat/wolodymyr-zelenski-odeslal-polski-order-kurierem-polacy-zabrali-glos-sondaz/g8bjn45
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