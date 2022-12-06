В Польше обеспокоены большим количеством украинских детей в школах: детали

С началом нового учебного года у родителей польских школьников накипел вопрос о качестве образования, которое получают их дети в учебных заведениях. Многие поляки считают, что наличие большого количества украинских детей в классе существенно влияет на процесс проведения занятия.

фото тематическое, из открытых источников

"Трудно нормально проводить урок, если некоторые ученики не понимают учителя, языковой барьер является сильной проблемой. Из-за этого занятие может быть сорвано, педагог может не успеть объяснить тему, уделяя больше внимания школьникам с Украины", — рассуждают польские родители, передает издание Wyborcza.

В письмах, которые родители польских школьников написали в редакцию издания сказано, что все они совсем не против украинцев в Польше, более того, беженцам готовы всячески помогать и дальше, однако вопрос, связанный с образованием детей-переселенцев местным властям необходимо решать иначе.

"Сейчас мой сын учится во втором классе, в который уже приняли шестерых детей с Украины, совершенно не понимающих польский язык. В школе предупредили, что в будущем количество иностранных школьников может увеличиться. В данной ситуации говорить о надлежащем уровне образования невозможно, в такой ситуации донести до всех детей тему урока нереально. Эта проблема должна быть решена правительством рационально, чтобы в школах смогли получать качественные знания как польские, так и украинские дети", — написала в издание читательница.

Судя по всему, поляки намекают на подготовительные курсы, которые были созданы специально для детей-беженцев. Однако по данным куратора данного проекта, с каждым месяцем все меньше родителей записывает своих детей на такие курсы, в рамках которых, к слову, совершенно бесплатно учат польскому языку.

Напомним, ранее мы сообщали, что сегодня в Польшу намерена приехать Джамала с бесплатным концертом для украинцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!