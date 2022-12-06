В Польше обеспокоены большим количеством украинских детей в школах: детали

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Vitalii Rozkariaka
С началом нового
учебного года у родителей польских школьников накипел вопрос о качестве
образования, которое получают их дети в учебных заведениях. Многие поляки
считают, что наличие большого количества украинских детей в классе существенно
влияет на процесс проведения занятия.
фото тематическое, из открытых источников
"Трудно нормально
проводить урок, если некоторые ученики не понимают учителя, языковой барьер
является сильной проблемой. Из-за этого занятие может быть сорвано, педагог
может не успеть объяснить тему, уделяя больше внимания школьникам с Украины", —
рассуждают польские родители, передает издание Wyborcza.
В письмах,
которые родители польских школьников написали в редакцию издания сказано, что
все они совсем не против украинцев в Польше, более того, беженцам готовы
всячески помогать и дальше, однако вопрос, связанный с образованием
детей-переселенцев местным властям необходимо решать иначе.
"Сейчас мой сын
учится во втором классе, в который уже приняли шестерых детей с Украины,
совершенно не понимающих польский язык. В школе предупредили, что в будущем
количество иностранных школьников может увеличиться. В данной ситуации говорить
о надлежащем уровне образования невозможно, в такой ситуации донести до всех детей
тему урока нереально. Эта проблема должна быть решена правительством
рационально, чтобы в школах смогли получать качественные знания как польские,
так и украинские дети", — написала в издание читательница.
Судя по всему, поляки намекают на подготовительные курсы, которые были
созданы специально для детей-беженцев. Однако по данным куратора данного
проекта, с каждым месяцем все меньше родителей записывает своих детей на такие
курсы, в рамках которых, к слову, совершенно бесплатно учат польскому языку.
Напомним, ранее мы сообщали, что сегодня в Польшу намерена приехать Джамала
с бесплатным концертом для украинцев.
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