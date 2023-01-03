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В Польше затронули вопрос возвращения смертной казни

Лидер польского правительства сказал, что за тяжкие преступления нужно наказывать смертью. Последний случай смертной казни в Польше произошел в 1989 году.

сегодня, 11:15
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Автор:

Slava Kot

Во время сессии вопросов и ответов в Facebook Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что не согласен с церковными учениями и считает себя сторонником смертной казни. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook польского политика.

В Польше затронули вопрос возвращения смертной казни

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: из открытых источников

Во время новогодней серии вопросов с Матеушем Моравецким пользователи соцсетей смогли получить ответы на свои вопросы. Большинство из них касалось напряжения во внутренней политической кухне Польши и войны в Украине. Кроме того, прозвучал вопрос о правах людей, а именно о смертной казни.

Лидер польского парламента отметил, что, по его мнению, смертную казнь отменяли поспешно, и ее как следует нужно продумать и применять на практике.

"Ее надо допускать к самым тяжким преступлениям, мне кажется. Я думаю, что это было такое преждевременное изобретение 90-х или раньше. Здесь я не согласен с учением Церкви, потому что я за смертную казнь", — сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Последний смертный приговор в Польше был приговорен 21 апреля 1988 года. Осужденным оказался Станислав Чабанский, который изнасиловал, а затем убил женщину, по имени Ивона Новак. Приговор вынесли в Краковской тюрьме через повешение.

Через несколько месяцев после смертной казни в Польше объявили мораторий на смертные приговоры. С 1991 года Польша стала членом Совета Европы и обязалась не вводить в свое законодательство смертную казнь, а с 2002 года был принят 13 протокол Европейской конвенции по правам человека, полностью отменяющий смертную казнь, даже во время военных действий. В Польше документ был ратифицирован в 2013 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по мнению Моравецкого, ракетный удар по Польше, это идеальный момент для российской провокации.

Также "Комментарии писали о том, что российский политик угрожает Польше четвертым делением.



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Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=740213670407995
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