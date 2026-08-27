В Польше объявили судьбоносное решение по Украине: детали

Польша заявила о готовности присоединиться к производству ракет-перехватчиков PAC-3 для американских систем противовоздушной обороны Patriot. Варшава рассматривает возможность сотрудничества с Украиной и другими европейскими странами. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в кулуарах заседания Североатлантического совета НАТО.

Польша готова производить ракеты PAC-3 для Patriot

Павел Залевский отметил, что у Польши необходимы производственные мощности и компетенции для запуска производства ракет-перехватчиков PAC-3 на своей территории.

"Польша является одной из стран, заявивших о способности и готовности производить PAC-3. Мы рассматриваем производство средств поражения PAC-3 в Европе как нечто важное, что укрепляет европейскую безопасность", — подчеркнул Залевский.

Ракеты PAC-3 являются одним из ключевых компонентов систем Patriot, используемых для перехвата баллистических и других воздушных целей. Для Украины увеличение производства таких боеприпасов имеет особое значение из-за регулярных российских ракетных атак.

Польский чиновник отметил, что перенос части производства перехватчиков за пределы США может быть выгоден и Вашингтону из-за ограниченных производственных возможностей американской оборонной промышленности. Однако Залевский отметил, что Варшава не желает создавать конкуренцию между европейскими производителями, а оптимальным вариантом может стать кооперация между Польшей, Украиной и Германией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка в Польше искусала полицейского.

Также "Комментарии" писали, что Польша поставила Киеву ультиматум. В Варшаве заявили, что появление спорных исторических фигур в Национальном пантеоне Украины способно не только усугубить отношения с Польшей, но и создать серьезные проблемы для европейской интеграции Киева.