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У Польщі оголосили доленосне рішення щодо України: деталі

Польща заявила про готовність виробляти ракети-перехоплювачі PAC-3 для систем Patriot та розглядає співпрацю з Україною і Німеччиною.

27 серпня 2026, 21:45
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Slava Kot

Польща заявила про готовність долучитися до виробництва ракет-перехоплювачів PAC-3 для американських систем протиповітряної оборони Patriot. Варшава розглядає можливість співпраці з Україною та іншими європейськими країнами. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павло Залевський у кулуарах засідання Північноатлантичної ради НАТО. 

У Польщі оголосили доленосне рішення щодо України: деталі

Польща готова виробляти ракети PAC-3 для Patriot

Павло Залевський зазначив, що Польща має необхідні виробничі потужності та компетенції для запуску виробництва ракет-перехоплювачів PAC-3 на своїй території.

"Польща є однією з країн, які заявили про здатність і готовність виробляти PAC-3. Ми розглядаємо виробництво засобів ураження PAC-3 у Європі як щось важливе, що зміцнює європейську безпеку", — наголосив Залевський.

Ракети PAC-3 є одним з ключових компонентів систем Patriot, які використовуються для перехоплення балістичних та інших повітряних цілей. Для України збільшення виробництва таких боєприпасів має особливе значення через регулярні російські ракетні атаки.

Польський чиновник зазначив, що перенесення частини виробництва перехоплювачів за межі США може бути вигідним і Вашингтону через обмежені виробничі можливості американської оборонної промисловості. Однак Залевський зауважив, що Варшава не хоче створювати конкуренцію між європейськими виробниками, а оптимальним варіантом може стати кооперація між Польщею, Україною та Німеччиною.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українка у Польщі покусала поліцейського.

Також "Коментарі" писали, що Польща поставила Києву ультиматум. У Варшаві заявили, що поява спірних історичних постатей у Національному пантеоні України здатна не лише загострити відносини з Польщею, а й створити серйозні проблеми для європейської інтеграції Києва.



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