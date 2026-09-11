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В Польше одиозный политик молотом изуродовал памятник УПА: детали

Гжегож Браун публично повредил памятник Украинской повстанческой армии

11 сентября 2026, 13:18
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Кравцев Сергей

Скандальный польский политик Гжегож Браун устроил акт вандализма возле памятника УПА в Польше. Депутат Европарламента и Сейма опубликовал видео инцидента в соцсети X, на котором видно, как он с помощью молота повреждает каменный памятник и выбивает нанесенные на нем имена украинцев.

В Польше одиозный политик молотом изуродовал памятник УПА: детали

Гжегож Браун. Фото: из открытых источников

Перед этим Браун заявил, что сооружение необходимо демонтировать. Политик назвал его оскорблением памяти поляков и выступил с обвинениями в адрес украинского национального движения.

Однако демонтаж собственными силами обернулся для депутата уголовным производством. Польские правоохранители сообщили о начале расследования. В числе возможных нарушений – повреждение имущества, надругательство над памятником и местом захоронения, а также преступление, совершенное по мотивам национальной ненависти.

Представитель польского МВД Каролина Галецкая заявила, что полиция занимается сбором доказательств. По ее словам, ответственные за произошедшее не должны рассчитывать на безнаказанность.

Инцидент вызвал резкую реакцию и в Украине. Историк и ветеран российско-украинской войны Владимир Бирчак обратил внимание, что Браун является одновременно депутатом польского парламента и Европарламента. Он также подчеркнул, что на памятнике был изображен украинский государственный символ – Тризуб.

Бирчак напомнил о давнем споре вокруг украинских захоронений и памятников в Польше. По его словам, польская сторона ранее неоднократно обещала их восстановление, однако за прошедшие годы эти обязательства, как он утверждает, в полной мере выполнены не были.

Историк также связал нынешний инцидент с ограничениями, которые ранее возникали вокруг проведения украинской стороной эксгумационных работ в Польше. Теперь же ситуация получила новое измерение: действия депутата стали предметом официального уголовного расследования.

Случай с Брауном может дополнительно обострить и без того чувствительную тему исторической памяти между Украиной и Польшей – особенно на фоне войны и продолжающихся споров вокруг мест захоронений, памятников и национальных символов.

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