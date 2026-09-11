У Польщі одіозний політик молотом понівечив пам'ятник УПА: деталі

Скандальний польський політик Гжегож Браун влаштував акт вандалізму біля пам'ятника УПА у Польщі. Депутат Європарламенту та Сейму опублікував відео інциденту в соцмережі X, на якому видно, як він за допомогою молота ушкоджує кам'яну пам'ятку та вибиває нанесені на ній імена українців.

Гжегож Браун. Фото: з відкритих джерел

Перед цим Браун заявив, що споруду потрібно демонтувати. Політик назвав його образою пам'яті поляків та виступив зі звинуваченнями на адресу українського національного руху.

Проте демонтаж власними силами обернувся для депутата кримінальним провадженням. Польські правоохоронці повідомили про початок розслідування. Серед можливих порушень – пошкодження майна, наруга над пам'ятником та місцем поховання, а також злочин, вчинений за мотивами національної ненависті.

Представник польського МВС Кароліна Галецька заявила, що поліція займається збиранням доказів. За її словами, відповідальні за те, що сталося, не повинні розраховувати на безкарність.

Інцидент спричинив різку реакцію і в Україні. Історик та ветеран російсько-української війни Володимир Бірчак звернув увагу, що Браун є одночасно депутатом польського парламенту та Європарламенту. Він також наголосив, що на пам'ятнику було зображено український державний символ – Тризуб.

Бірчак нагадав про давню суперечку навколо українських поховань та пам'яток у Польщі. За його словами, польська сторона раніше неодноразово обіцяла їхнє відновлення, проте за минулі роки ці зобов'язання, як він стверджує, повною мірою не виконані.

Історик також пов'язав нинішній інцидент із обмеженнями, які раніше виникали навколо проведення українською стороною ексгумаційних робіт у Польщі. Тепер ситуація отримала новий вимір: дії депутата стали предметом офіційного кримінального розслідування.

Випадок із Брауном може додатково загострити і без того чутливу тему історичної пам'яті між Україною та Польщею – особливо на тлі війни та суперечок, що продовжуються, навколо місць поховань, пам'ятників і національних символів.

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