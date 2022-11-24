В Польше одновременно в нескольких городах завыли сирены: детали

Сегодня, 24 ноября в городах Великопольского воеводства прозвучат тревожные сирены. Пресс-секретарь воеводы Матеуш Дашкевич сообщил, что жителям городов бояться не стоит, ведь данное "мероприятие" представляет собой лишь выполнение действующего законодательства Польши, оно требует от глав местного самоуправления систематически проверять работоспособность сирен.

фото тематическое, из открытых источников

Да, такой закон в соседней стране действительно есть, более того, за последние 9 месяцев войны в Украине сирены в городах Польши должны были прозвучать не один раз, однако из-за большого количества напуганных переселенцев, подобного рода "проверки" постоянно откладывались. Сейчас же, говорит Дашкевич, "букву закона" обойти не получиться, особенно после того, как на территории Польши погибли люди вследствие разрыва ракет.

"В Познани, как и в других населенных пунктах Великопольского воеводства с большой ответственностью отнеслись к приему, расселению и оказанию другой помощи переселенцам. Думали здесь и об их психологическом состоянии после услышанного и увиденного в Украине. Именно из-за этого мы не включили сирены ни на 12-ю годовщину Смоленской катастрофы, ни на 78-ю годовщину Варшавского восстания. Это было сделано вопреки распоряжению министра внутренних дел и критике оппозиционеров, однако сейчас мы обязаны протестировать тревожные сирены, в четверг они завоют", — рассказал изданию Wyborcza вице-президент Познани Мариуш Вишневский.

Отмечается, что о запланированной проверке работоспособности сирен жители городов были предупреждены еще неделю назад. Тестирование, к слову, уже началось, поляки должны быть готовыми время от времени слышать "тревожные ноты" в течении целого дня (с 8.00 до 18.00).

Напомним, ранее мы сообщали, что польские националисты сорвали встречу с украинской писательницей в Кракове.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!