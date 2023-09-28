Чья ракета упала на территорию Польши: официальное заявление

Правительство Польши официально назвало, чья ракета упала на территорию страны в селе Пшеводув вблизи украинской границы в ноябре 2022 года. По выводам польских экспертных служб, это была украинская ракета. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Onet.

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро. Фото из открытых источников

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро указал, что ракета была сделана во времена СССР, но запущена с украинской территории.

"Расследование, проведенное польской прокуратурой, завершилось выводом, категорически указывающим на то, что эта ракета была украинской – еще советского, российского производства", — заявил Збигнев Зебро.

Польский министр также выразил "сожаление" по поводу украинской стороны, которую обвинил в отсутствии сотрудничества по выяснению обстоятельств падения ракеты в селе Пшеводув. По словам Зебро, решение не помогать Польше в расследовании было принято на высшем государственном уровне Украины.

Напомним, что в ноябре на территории Польши упала ракета, убившая двух польских граждан. Сначала Польша обвинила Россию, однако впоследствии изменила мнение и указывала на причастность Украины к инциденту. Украина не комментировала результаты польского расследования и отвергает обвинения в отношении украинской ракеты, которая могла упасть на территорию Польши.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша в три раза увеличила закупку одного российского товара.

Также "Комментарии" писали о скандале в Канаде с участием Зеленского. Из Польши пришла резкая реакция. Поэтому премьер-министр Канады должен просить прощения.