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Чья ракета упала на территорию Польши: официальное заявление

Польские следственные эксперты выяснили - украинская или российская ракета упала на территорию Польши.

сегодня, 16:50
Автор:
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Slava Kot
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Правительство Польши официально назвало, чья ракета упала на территорию страны в селе Пшеводув вблизи украинской границы в ноябре 2022 года. По выводам польских экспертных служб, это была украинская ракета. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Onet.

Чья ракета упала на территорию Польши: официальное заявление

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро. Фото из открытых источников

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро указал, что ракета была сделана во времена СССР, но запущена с украинской территории.


"Расследование, проведенное польской прокуратурой, завершилось выводом, категорически указывающим на то, что эта ракета была украинской – еще советского, российского производства", — заявил Збигнев Зебро.

Польский министр также выразил "сожаление" по поводу украинской стороны, которую обвинил в отсутствии сотрудничества по выяснению обстоятельств падения ракеты в селе Пшеводув. По словам Зебро, решение не помогать Польше в расследовании было принято на высшем государственном уровне Украины.

Напомним, что в ноябре на территории Польши упала ракета, убившая двух польских граждан. Сначала Польша обвинила Россию, однако впоследствии изменила мнение и указывала на причастность Украины к инциденту. Украина не комментировала результаты польского расследования и отвергает обвинения в отношении украинской ракеты, которая могла упасть на территорию Польши.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша в три раза увеличила закупку одного российского товара.

Также "Комментарии" писали о скандале в Канаде с участием Зеленского. Из Польши пришла резкая реакция. Поэтому премьер-министр Канады должен просить прощения.



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Источник: https://www.onet.pl/
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