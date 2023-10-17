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В Польше окончательно подсчитали голоса на выборах: произойдет ли смена власти

По итогам подсчета практически 100% голосов на выборах в Польше, проценты лидеров несколько снизились

сегодня, 09:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Польше вышли на финишную прямую по подсчету голосов на выборах, которые состоялись в воскресенье 15 октября. Подсчитано практически 100% голосов. Результаты почти совпали с экзитполом и подтверждают шансы на смену власти в Польше. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "RMF24".

В Польше окончательно подсчитали голоса на выборах: произойдет ли смена власти

Выборы в Польше. Фото: из открытых источников

Результат правящей партии "Право и справедливость" оказался несколько ниже, чем прогноз экзитпола – 35,44% (прогноз – 36,6%). Так же несколько меньше результат ключевого оппозиционного блока "Гражданская платформа" – 30,65% (прогноз – 31%).                                                


"Третий путь" набрал больше, чем прогнозировали – 14,41% (экзитпол – 13,5%). "Левицу" поддержало 8.59% (экзитпол – 8,6%), а крайне правая и откровенно пророссийская "Конфедерация" – 7,16%, почти на процентный пункт больше прогноза экзитпола (6,4%).                        

Таким образом, "Гражданская платформа, "Третий путь" и "Левица" получают хорошие перспективы сформировать новое правительство.

Читайте также на портале "Комментарии" – итоги выборов в Польше: к каким переменам готовиться Украине – произойдет ли улучшение отношений Варшавы и Киева. Издание "Комментарии" детально разобралось в ситуации, собрав эксклюзивные мнения экспертов.             

Также издание "Комментарии" сообщало – лидер польской оппозиции и глава блока "Гражданская коалиция" Дональд Туск заявил о победе на выборах и готовности сформировать новое демократическое правительство. Также Туск назвал 15 октября "одним из самых прекрасных дней польской демократии".




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Источник: https://www.rmf24.pl/
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