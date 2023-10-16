Итоги выборов в Польше – к каким переменам готовиться Украине

В Польше по итогам выборов, состоявшихся 15 октября, похоже, к власти придет оппозиция. Несмотря на то, что президентская партия "Право и справедливость" стала первой, набрав, согласно данным экзит-пола 36,8%, именно "Гражданская коалиция" (31,6%), скорее всего, будет формировать коалицию с партией "Третий путь" (13%) и "Левыми" (8,6%). В Сейм также прошла правая "Конфедерация" (6,2%), представители которой не раз отличались пророссийскими заявлениями. Чего ожидать Украине от грядущих политических перемен в Польше? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Выборы в Польше. Фото: из открытых источников

Наше партнерство с Польшей стратегическое и долгосрочное

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский считает, что каких-либо радикальных изменений в отношениях Украины и Польши ожидать не нужно.

"Несмотря на то, что оппозиционные силы, скорее всего, сделают Туска (лидер "Гражданской коалиции") премьером, это не повлияет на уровень помощи Украине со стороны Польши. Ведь наше партнерство стратегическое и долгосрочное. Тем более что польские политики прекрасно понимают собственные перспективы в случае, если Украина проигрывает войну", – поясняет эксперт.

Но, отмечает он, есть определенные нюансы, которые нужно принимать во внимание.

Также в коалицию с Туском войдет блок "Третий путь", в которую водит Польская крестьянская партия, электорат которой – это именно фермеры и аграрии", – рассказал Денис Гороховский. "К примеру, польский лидер ассоциации фермеров "Агроуния" Михал Колодзейчик на выборах поддерживал именно блок Туска. А именно Колодзейчик был одним из тех, кто активно продвигал тему эмбарго на украинское зерно в Польше

Поэтому, прогнозирует он, следует ожидать, что тема украинского зерна вновь станет конфликтной. А украинским и польским властям придется искать какие-то компромиссные решения. И, скорее всего, условия этих компромиссов будет формировать именно польская сторона, констатирует эксперт.

Кто бы ни сформировал правительство, оно будет сосредоточено на решении польских проблем

По мнению эксперта Украинской фабрики мысли Юрия Гаврилечко, после выборов в Польше нам надо ожидать того, что та сосредоточиться на своих внутренних задачах, а предвыборный накал громких заявлений – снизится.

"Кто бы ни сформировал правительство, оно будет сосредоточено на решении польских проблем. Потому нам следует ожидать более рациональной и прагматичной политики, а значит того, что время господства эмоциональной составляющей в отношениях – уходит. На её место приходит выгода и расчет", – поясняет эксперт.

Он уверен, что польский парламент и польское правительство будут однозначно пропольскими в первую очередь. И оценивать их действия следует, опираясь именно на этот факт, призывает Юрий Гаврилечко.

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