Итоги выборов в Польше – к каким переменам готовиться Украине

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Кравцев Сергей
В Польше по итогам выборов, состоявшихся 15 октября, похоже, к власти придет оппозиция. Несмотря на то, что президентская партия "Право и справедливость" стала первой, набрав, согласно данным экзит-пола 36,8%, именно "Гражданская коалиция" (31,6%), скорее всего, будет формировать коалицию с партией "Третий путь" (13%) и "Левыми" (8,6%). В Сейм также прошла правая "Конфедерация" (6,2%), представители которой не раз отличались пророссийскими заявлениями. Чего ожидать Украине от грядущих политических перемен в Польше? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Выборы в Польше. Фото: из открытых источников
Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский считает, что каких-либо радикальных изменений в отношениях Украины и Польши ожидать не нужно.
Но, отмечает он, есть определенные нюансы, которые нужно принимать во внимание.
Поэтому, прогнозирует он, следует ожидать, что тема украинского зерна вновь станет конфликтной. А украинским и польским властям придется искать какие-то компромиссные решения. И, скорее всего, условия этих компромиссов будет формировать именно польская сторона, констатирует эксперт.
По мнению эксперта Украинской фабрики мысли Юрия Гаврилечко, после выборов в Польше нам надо ожидать того, что та сосредоточиться на своих внутренних задачах, а предвыборный накал громких заявлений – снизится.
Он уверен, что польский парламент и польское правительство будут однозначно пропольскими в первую очередь. И оценивать их действия следует, опираясь именно на этот факт, призывает Юрий Гаврилечко.
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