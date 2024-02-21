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В Польше опровергли заявления польских фермеров по поводу украинского зерна

Несмотря на заявления польских фермеров, что украинское зерно попадает на польский рынок незаконно, доказательства такой деятельности не нашли.

сегодня, 12:15
Автор:
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Slava Kot
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Министерство сельского хозяйства Польши не подтвердило информацию польских фермеров, что находящееся под эмбарго украинское зерно попадает на польский рынок. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак.

В Польше опровергли заявления польских фермеров по поводу украинского зерна

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак. Фото из открытых источников

Михал Колодзейчак в интервью Polskim Radiem 24 заявил, что украинское зерно, проходящее транзитом через Польшу, не попадает на польский рынок.

"Ни пшеницы, ни кукурузы, ни рапса. Эта продукция здесь не остается", – заявил Михал Колодзейчак.

По словам заместителя министра сельского хозяйства Польши, он неоднократно на протяжении последних недель получал информацию от польских фермеров, что украинское зерно якобы разгружается в Польше.

"Ни одна информация не подтвердилась", — сообщил Михал Колодзейчак о заявлениях о возможной незаконной разгрузке зерна из Украины в Польше.

Несмотря на это, представитель Министерства сельского хозяйства Польши предложил польским фермерам бастовать не только на украинской границе, но и на других границах, в частности немецкой. По его словам, Польша ввела эмбарго на критические для страны украинские продукты, однако украинское зерно, которое попадает в Германию, забирает рынок сбыта у польских фермеров.

Напомним, что в Польше действует эмбарго на украинское зерно, однако транзит украинского зерна через страну разрешен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше отреагировали на угрозы Украины запретить польские товары.

Также "Комментарии" писали о консуле Польши Элизе Дзвонкевич, которая принесла извинения за протесты польских фермеров и сравнила такие действия с позорными шагами россиян.



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Источник: https://www.pap.pl/aktualnosci/wiceminister-kolodziejczak-albo-ukraina-chce-sie-dogadac-z-polska-albo-wprowadzimy
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