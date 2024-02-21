В Польше опровергли заявления польских фермеров по поводу украинского зерна

Министерство сельского хозяйства Польши не подтвердило информацию польских фермеров, что находящееся под эмбарго украинское зерно попадает на польский рынок. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак.



Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак. Фото из открытых источников

Михал Колодзейчак в интервью Polskim Radiem 24 заявил, что украинское зерно, проходящее транзитом через Польшу, не попадает на польский рынок.

"Ни пшеницы, ни кукурузы, ни рапса. Эта продукция здесь не остается", – заявил Михал Колодзейчак.

По словам заместителя министра сельского хозяйства Польши, он неоднократно на протяжении последних недель получал информацию от польских фермеров, что украинское зерно якобы разгружается в Польше.

"Ни одна информация не подтвердилась", — сообщил Михал Колодзейчак о заявлениях о возможной незаконной разгрузке зерна из Украины в Польше.

Несмотря на это, представитель Министерства сельского хозяйства Польши предложил польским фермерам бастовать не только на украинской границе, но и на других границах, в частности немецкой. По его словам, Польша ввела эмбарго на критические для страны украинские продукты, однако украинское зерно, которое попадает в Германию, забирает рынок сбыта у польских фермеров.

Напомним, что в Польше действует эмбарго на украинское зерно, однако транзит украинского зерна через страну разрешен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше отреагировали на угрозы Украины запретить польские товары.

Также "Комментарии" писали о консуле Польши Элизе Дзвонкевич, которая принесла извинения за протесты польских фермеров и сравнила такие действия с позорными шагами россиян.