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В Польше отреагировали на ракетный удар по Львову

Дональд Туск выразил готовность Польши отстроить поврежденные дома во Львове.

сегодня, 14:45
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Slava Kot

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на российскую ракетную атаку на Львов, где погибли семь человек, среди которых трое детей, а десятки получили ранения. Туск заверил, что Польша будет поддерживать Украину.

В Польше отреагировали на ракетный удар по Львову

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников

Дональд Туск опубликовал сообщение на платформе Х после ночного нападения россиян на Львов. Глава польского правительства отметил, что целью российской атаки стал центр города, где повреждения получили исторические дома.

"Львов нуждается в помощи! Целью атаки россиян стал центр города. Повреждены многие исторические многоквартирные дома. Польша готова помочь в их восстановлении", — заявил Туск.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе есть попадание в жилые дома после российской атаки. По его словам, повреждено более 50 зданий, в том числе семь памятников архитектуры местного значения.

Начальник областного военного управления Максим Козицкий сообщил о количестве погибших в результате российской ракетной атаки по Львову.

"Уже 7 человек мы потеряли из-за оккупантов этой ночью. Среди них – трое детей. Страшная трагедия", — заявил Козицкий.

Также известно около 50 пострадавших во Львове из-за российской атаки по городу, часть из них находится в критическом состоянии в местных больницах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство обороны России цинично прокомментировало свой ракетный удар по Львову, где заявили об атаке по "военным целям".

Также "Комментарии" писали, что в Польше заявили об "очень напряженной ночи" для польской системы противовоздушной обороны из-за российской ракетной атаки по Украине.



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