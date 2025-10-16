В Польше отреагировали на страхи из-за передачи Украине Tomahawk

Рубрики
Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что опасения относительно возможного расширения конфликта после предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk являются безосновательными. Заявление польского министра приводит The Guardian.
Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников
Топ-дипломат Польши считает, что не стоит бояться того, как Россия может отреагировать на появление у Украины такого вооружения.
По словам главы польского МИД, Украина может использовать Tomahawk для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые недавно стали целью ударов украинских беспилотников.
Глава МИД Польши также отметил, что Украина добилась успеха в сокращении производственных мощностей России по добыче нефти.
