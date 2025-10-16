В Польше отреагировали на страхи из-за передачи Украине Tomahawk

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что опасения относительно возможного расширения конфликта после предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk являются безосновательными. Заявление польского министра приводит The Guardian.

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Польши считает, что не стоит бояться того, как Россия может отреагировать на появление у Украины такого вооружения.

"Каждый раз, когда мы намеревались предоставить Украине новые ракеты, новые виды оружия, кто-то говорил: "Не делайте этого, это приведет к эскалации. Не присылайте им танки. Не давайте им истребители МиГ. Не передавайте им F-16. Не давайте им ракеты HIMARS, не давайте им ракеты ATACMS". И каждый раз Россия была вынуждена подстраиваться", – сказал Сикорский.

По словам главы польского МИД, Украина может использовать Tomahawk для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые недавно стали целью ударов украинских беспилотников.

"Огромная территория России означает, что у вас нет достаточных средств противовоздушной обороны, чтобы защитить все цели", – сказал министр.

Глава МИД Польши также отметил, что Украина добилась успеха в сокращении производственных мощностей России по добыче нефти.

"Когда вы достигаете успеха, вы должны его усилить", – акцентировал Радослав Сикорский.

