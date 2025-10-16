У Польщі відреагували на страхи через передачу Україні Tomahawk

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що побоювання щодо можливого розширення конфлікту після надання Україні далекобійних ракет Tomahawk є безпідставними. Заяву польського міністра наводить The Guardian.

Радослав Сікорський. Фото: з відкритих джерел

Топ-дипломат Польщі вважає, що не варто боятися, як Росія може відреагувати на появу в України такого озброєння.

"Щоразу, коли ми мали намір надати Україні нові ракети, нові види зброї, хтось говорив: "Не робіть цього, це призведе до ескалації. Не надсилайте їм танки. Не давайте їм винищувачі МіГ. Не передавайте їм F-16. Не давайте їм ракети HIMARS, не давайте їм ракети ATACMS". І щоразу Росія була змушена підлаштовуватися", – сказав Сікорський.

За словами глави польського МЗС, Україна може використати Tomahawk для ударів по російських нафтопереробних заводах, які нещодавно стали метою ударів українських безпілотників.

"Велика територія Росії означає, що у вас немає достатніх засобів протиповітряної оборони, щоб захистити всі цілі", – сказав міністр.

Глава МЗС Польщі також зазначив, що Україна досягла успіху в скороченні виробничих потужностей Росії з видобутку нафти.

"Коли ви досягаєте успіху, ви повинні його посилити", – наголосив Радослав Сікорський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп всерйоз налаштований, щоб створити фонд перемоги України, який фінансуватиметься за рахунок нових тарифів на Китай. Він уже доручив міністру фінансів Скотту Бессенту обговорити цей план із європейськими колегами перед візитом президента України Володимира Зеленського до Вашингтона 17 жовтня. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Telegraph.



