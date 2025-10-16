У Польщі відреагували на страхи через передачу Україні Tomahawk

Рубрики
Кравцев Сергей
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що побоювання щодо можливого розширення конфлікту після надання Україні далекобійних ракет Tomahawk є безпідставними. Заяву польського міністра наводить The Guardian.
Радослав Сікорський. Фото: з відкритих джерел
Топ-дипломат Польщі вважає, що не варто боятися, як Росія може відреагувати на появу в України такого озброєння.
За словами глави польського МЗС, Україна може використати Tomahawk для ударів по російських нафтопереробних заводах, які нещодавно стали метою ударів українських безпілотників.
Глава МЗС Польщі також зазначив, що Україна досягла успіху в скороченні виробничих потужностей Росії з видобутку нафти.
