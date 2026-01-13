В Польше ответили, готовят ли немедленную отправку войск в Гренландию: к чему призвали США и Данию

Рубрики
Кравцев Сергей
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в ближайшее время отправки европейских военных контингентов в Гренландию не произойдет. Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на заявление главы Минобороны Польши.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Фото: из открытых источников
Отмечается, что группа европейских стран во главе с Великобританией и Германией обсуждает планы о возможности развертывания на острове европейского военного контингента, кораблей и авиации.
По данным журналистов, дискуссии об отправке войск имеют целью убедить президента США Дональда Трампа в том, что Европа способна контролировать ситуацию в регионе.
Комментируя ситуацию, глава польского оборонного ведомства заявил, что в ближайшее время отправки европейских контингентов в Гренландию не произойдет.
По его словам, Соединенные Штаты должны прийти к пониманию с Данией через диалог.
