В Польше ответили, готовят ли немедленную отправку войск в Гренландию: к чему призвали США и Данию

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в ближайшее время отправки европейских военных контингентов в Гренландию не произойдет. Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на заявление главы Минобороны Польши.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Фото: из открытых источников

Отмечается, что группа европейских стран во главе с Великобританией и Германией обсуждает планы о возможности развертывания на острове европейского военного контингента, кораблей и авиации.

По данным журналистов, дискуссии об отправке войск имеют целью убедить президента США Дональда Трампа в том, что Европа способна контролировать ситуацию в регионе.

Комментируя ситуацию, глава польского оборонного ведомства заявил, что в ближайшее время отправки европейских контингентов в Гренландию не произойдет.

"Конечно, в соответствии с международным правом, и мы будем стоять на его страже, Гренландия – это часть Королевства Дания. Она находится под датским протекторатом, и это должно так серьезно восприниматься. Дания – это наш союзник в НАТО и США – наш союзник в НАТО. Я не хотел бы, чтобы каким-то образом дошло до конфликта между союзниками", – отметил Косиняк-Камыш.

По его словам, Соединенные Штаты должны прийти к пониманию с Данией через диалог.

