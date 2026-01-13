logo

В Польше ответили, готовят ли немедленную отправку войск в Гренландию: к чему призвали США и Данию

В Польше исключили немедленную отправку войск в Гренландию и призвали США и Данию к взаимопониманию

13 января 2026, 07:47
Кравцев Сергей

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в ближайшее время отправки европейских военных контингентов в Гренландию не произойдет. Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на заявление главы Минобороны Польши.

В Польше ответили, готовят ли немедленную отправку войск в Гренландию: к чему призвали США и Данию

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Отмечается, что группа европейских стран во главе с Великобританией и Германией обсуждает планы о возможности развертывания на острове европейского военного контингента, кораблей и авиации.

По данным журналистов, дискуссии об отправке войск имеют целью убедить президента США Дональда Трампа в том, что Европа способна контролировать ситуацию в регионе.

Комментируя ситуацию, глава польского оборонного ведомства заявил, что в ближайшее время отправки европейских контингентов в Гренландию не произойдет.                                                              

"Конечно, в соответствии с международным правом, и мы будем стоять на его страже, Гренландия – это часть Королевства Дания. Она находится под датским протекторатом, и это должно так серьезно восприниматься. Дания – это наш союзник в НАТО и США – наш союзник в НАТО. Я не хотел бы, чтобы каким-то образом дошло до конфликта между союзниками", – отметил Косиняк-Камыш.

По его словам, Соединенные Штаты должны прийти к пониманию с Данией через диалог.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава европейской дипломатии Кая Каллас в ответ на слова президента США Дональда Трампа об опасениях безопасности Гренландии заявила, что НАТО в состоянии их развеять. Об этом сообщает немецкое издание "Welt", цитируя слова Каллас.




