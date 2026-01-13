logo_ukra

Польща У Польщі відповіді, чи готують негайне відправлення військ до Гренландії: до чого закликали США та Данію
commentss НОВИНИ Всі новини

У Польщі відповіли, чи готують негайне відправлення військ до Гренландії: до чого закликали США та Данію

У Польщі виключили негайне відправлення військ до Гренландії та закликали США та Данію до взаєморозуміння

13 січня 2026, 07:47
Автор:
Кравцев Сергей

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що найближчим часом відправки європейських військових контингентів до Гренландії не відбудеться. Про це повідомляє "Польське радіо" з посиланням на заяву глави Міноборони Польщі.

У Польщі відповіли, чи готують негайне відправлення військ до Гренландії: до чого закликали США та Данію

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що група європейських країн на чолі з Великобританією та Німеччиною обговорює плани щодо можливості розгортання на острові європейського військового контингенту, кораблів та авіації.

За даними журналістів, дискусії про відправку військ мають на меті переконати президента США Дональда Трампа у тому, що Європа здатна контролювати ситуацію в регіоні.

Коментуючи ситуацію, глава польського оборонного відомства заявив, що найближчим часом відправлення європейських контингентів до Гренландії не відбудеться.                                                                            

"Звичайно, відповідно до міжнародного права, і ми будемо стояти на його сторожі, Гренландія – це частина Королівства Данія. Вона є під данським протекторатом, і це має так серйозно сприйматися. Данія – це наш союзник у НАТО і США – наш союзник у НАТО. Я не хотів би, щоби якимось чином дійшло до конфлікту між союзниками", — зазначив міністр.

За його словами, Сполучені Штати мають дійти розуміння з Данією через діалог.

Читайте також на порталі "Коментарі" — голова європейської дипломатії Кая Каллас у відповідь на слова президента США Дональда Трампа про побоювання безпеки Гренландії заявила, що НАТО може їх розвіяти. Про це повідомляє німецьке видання Welt, цитуючи слова Каллас.




