В Польше ответили, в каком случае могут начать сбивать российские ракеты над Украиной

Польша имеет право сбивать над Украиной российские воздушные цели, которые угрожают украинским атомным электростанциям. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью BBC высказал польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

Журналисты поинтересовались у Сикорского, где для Варшавы проходят "красные линии" по отношению к России и Украине, а также имеет ли Польша право сбивать российские ракеты в украинском воздушном пространстве.

"Чернобыльская ядерная авария была в Украине. Представьте себе, что один из российских дронов или ракет собьется с курса и полетит не в Польшу или Румынию, как уже бывало, а ударит по одной из украинских атомных электростанций. Я считаю, что мы должны помочь Украине защитить ее АЭС от таких заблудившихся российских ракет", – высказался глава польского МИД.

Отвечая на уточняющий вопрос, Сикорский подчеркнул, что это его субъективное мнение: "что юридически у нас было бы право на самооборону. Но никаких решений об этом не принимали".

Читайте также на портале "Комментарии" — большинство граждан Польши поддержали идею сбития российских воздушных целей над страной. Такую информацию показал опрос. Об этом сообщает "Rzeczpospolita".

Социологи задали респондентам вопрос: должна ли Польша, по их мнению, сбивать пролетающие над территорией страны объекты во время нападений России на Украину, даже если неизвестно, что это за объекты.

Утвердительно на этот вопрос ответили 58,5% респондентов, в то время как 22,1% выразили несогласие. Еще 19,4% опрошенных не имеют мнения на этот счет.

Результаты опроса также показали, что сбивать объекты, даже если нет уверенности в их назначении, чаще поддерживают женщины (61%), чем мужчины (56%). Такое мнение высказывают семь из десяти респондентов, доход которых превышает 7000 злотых (около 74 000 гривен) в месяц, и такой же процент жителей крупнейших городов.



