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В Польше озвучили сумму, потраченную на помощь украинским беженцам: детали

По словам замминистра МВД, часть потраченных денег на украинских беженцев уже вернулись в бюджет посредством уплаты налогов

сегодня, 15:35
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Среди европейских стран, поддерживающих Украину с самых первых дней российского вторжения, Польшу с уверенностью можно назвать государством, которое оказало наиболее значимую поддержку и помощь. В период с 24 февраля прошлого года по сегодняшний день, в соседнюю страну уехало больше 8 миллионов граждан. Часть переселенцев уже вернулась в Украину, большинство — нет, все они остались в Польше. Кто имеет возможность — зарабатывает деньги, а вот наиболее уязвимая часть беженцев — пенсионеры и многодетные семьи, продолжают получать денежную и гуманитарную помощь от различных государственных и неправительственных организаций. 

В Польше озвучили сумму, потраченную на помощь украинским беженцам: детали

Фото тематическое, из открытых источников


В начале нового, 2023 года в Польше отчитались о том, сколько денег было выделено из государственного бюджета на помощь беженцам. Цифры, к слову, довольно внушительные. Так, по словам заместителя министра внутренних дел Польши Павла Шефернакера, за прошедшие месяцы войны в Украине, было потрачено 12 миллиардов злотых — более 100 миллиардов гривен. 


Чиновник говорит, что в данную сумму была включена единоразовая выплата всем беженцам (300 злотых), ежемесячная помощь на содержание детей (500 злотых на каждого ребенка), обеспечение программы "40+" (бесплатное жилье для переселенцев) и финансирование различных инициатив неправительственных организаций. По словам Шевернакера, часть потраченных денег уже вернулась в польский бюджет путем уплаты работающими переселенцами налогов. Известно, что помимо большого количества украинцев, которые устроились на работу, некоторым из них даже удалось обзавестись в Польше собственным бизнесом. Так, почти за 11 месяцев вынужденного пребывания за границей, лицами с украинским гражданством было открыто порядка 10 тысяч компаний. 


Напомним, издание "Комментарии" сообщало о недавнем выступлении известного польского историка, который заявил, что Германия знала о планах Путина напасть на Украину.



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Источник: https://wyborcza.pl/relacje/14,126862,29324322.html#S.TD-K.C-B.3-L.2.maly
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