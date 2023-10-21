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В Польше партия власти признала, что не сумела победить на выборах, обидевшись на СМИ и поляков

Лидер "ПиС" Ярослав Качиньский признал ошибки на выборах в Польше

сегодня, 14:40 comments1029
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Кравцев Сергей
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Лидер польской провластной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский прокомментировал результаты парламентских выборов, которые не принесли победу партии, признав "ряд ошибок" во время кампании. Как передает портал "Комментарии", об этом Качиньский заявил на мероприятии провластной "Gazeta Polska" в селе Спала в центральной Польше, сообщает "PAP".

В Польше партия власти признала, что не сумела победить на выборах, обидевшись на СМИ и поляков

Ярослав Качиньский

Председатель ПиС подчеркнул, что во время избирательной кампании со стороны "Права и справедливости" был допущен "ряд ошибок", а результат партии "хороший, но не очень хороший".


Он не детализировал ошибки, о которых идет речь, зато сосредоточил внимание на "очень сильной оппозиции, которая не только нападала на власть, но и делала это насильственным и вульгарным способом", в частности через "очень насильственные демонстрации".

Качиньский также пожаловался на средства массовой информации, которые "имеют полную свободу" в Польше и в основном "находятся в руках оппозиции" или под влиянием оппозиции – как и "значительная часть власти" и суды.

Из-за "дезинформации" в СМИ, добавил он, "целые регионы, которые на самом деле должны были бы нас поддержать, поскольку получили от нас какую-то особенно сильную поддержку, не поддержали нас вообще на более высоком уровне, чем раньше".

"Здесь мы имеем дело с явлением, которое можно – и именно так делали некоторые наши советники – описать очень коротко: люди не голосуют из благодарности. И те, кто находится у власти, должны, прежде всего, показать недостатки другой стороны, то есть конкурентов", – подчеркнул Качиньский.

Также издание "Комментарии" сообщало – это конец правления "Права и справедливости": кто в Польше претендует возглавить правительство.




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Источник: https://www.pap.pl/aktualnosci/urojona-rzeczywistosc-osiem-gwiazdek-zmiana-elektoratu-bledy-pis-w-kampanii-jaroslaw
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