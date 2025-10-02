У Польщі попався на гарячому російський агент: чим займався

У Польщі затримали агента російської військової розвідки. Його підозрюють у підготовці терактів у трьох країнах Євросоюзу з використанням начинених вибухівкою консервних банок. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Gazeta Wyborcza".

Польські спецслужби затримали шпигуна. Фото: з відкритих джерел

Автори публікації з посиланням на джерела зазначають, що інформовані про висновки Національної прокуратури та Агентства внутрішньої безпеки Польщі співрозмовники повідомили, що військова розвідка Росії готувала теракти з використанням дронів та банок, у яких замість кукурудзи був потужний вибуховий матеріал.

"Ми отримали інформацію про чергову операцію російської розвідки – цього разу на території Литви, Польщі та Німеччини. Із наших висновків випливає, що ГРУ ввезла до Польщі дві непомітні банки, які можна знайти у продуктових магазинах", — йдеться у статті.

За інформацією видання, зокрема, теракт планувався на цвинтарі в польському Лодзі. Такі ж начинені вибухівкою консервні банки знайшли і на цвинтарі у Литві.

Затриманий також перевозив компоненти для безпілотників та SIM-картки між Польщею, Литвою та Німеччиною. Польська прокуратура має намір завершити розслідування справи до кінця цього року.

До речі, керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко застеріг, що Росія може збиратися зайти на територію Польщі, надіславши туди диверсійно-розвідувальні групи. Головна мета, як і операцій із дронами в небі країн НАТО, – перевірка реакції Альянсу та його "міцності". Москва також прагне налякати суспільства Європи та зменшити підтримку України.

